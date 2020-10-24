بالأحمر الساحر.. ميس حمدان تتألق في اليوم الثاني لمهرجان الجونة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي تألقت الفنانة ميس حمدان خلال فعليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. إذ ارتدت ميس بدلة من قماش المخمل باللون الأحمر، ووضعت حزام رفيع باللون الأسود على خصرها. Advertisements ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا صاخبا، وتسريحة الشعر مرفوع لأعلى. وأكملت إطلالتها بكلاتش باللون الأسود، وارتدت انسيال وحلق وكوليه. وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

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