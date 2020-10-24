ناقد موضة يعلق على إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تصوير- علاء أحمد

تحرص النجمات على الظهور بأفضل إطلالة على الريد كاربت في حفل مهرجان الجونة، وبالفعل ظهرت بعض النجمات بفساتين مميزة ولكن جاءت أيضا بعض التصميمات غير موفقة

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على أبرز إطلالات النجمات في إفتتاح مهرجان الجونة الذي انطلق مساء أمس الجمعة.

مي سليم:

قال ناقد الموضة اللبناني أن إطلالة مي سليم تعتبر شبه خالية من الأخطاء سواء في اختيار الفستان أو تسريحة الشعر.

وأضاف أن الفستان رائعا ويحتاج إلى جسم ممشوق ليظهر جماله، وأشاد بجمال اللون وتناسبه مع لون بشرتها، كما أنه من الألوان الدارجة في الوقت الحالي.

وذكر أن التنسيق موفق بشكل عام ولا يوجد به اخطاء، ويرشحها إيلي من ضمن أفضل الإطلالات في افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة.

أمينة خليل:

اعترض إيلي على مكياج الفنانة أمينة خليل، وقال إن الفستان رائع ولكنه غير موفق وأن فكرة التصميم جميلة لكن التنفيذ لم يكن ناجحاً وخاصة من بداية الخصر للأسفل.

ريا أبي راشد:

أشار إيلي أن ريا أبي راشد تتقدم بشكل ملحوظ في اختيار إطلالتها، وقال إن الإطلالة مبهرة ومميزة لأن تصميم الفستان يشبه فساتين الملكات بالإضافة إلى لونه المميز، ولكن نوع القماشة هو المزعج.

إنجي المقدم:

قال إيلي أن إطلالة إنجي المقدم لم تكن موفقة، ولكن فكرة الفستان جميلة لكن التنفيذ لم يكن في أفضل شكل، ولكن تسريحة الشعر والمكياج والإكسسوارات مناسبين، واعترض على شكل الحقيبة.

رانيا يوسف:

علق إيلي على إطلالة الفنانة رانيا يوسف، واعترض على المكياج، ولكنه أشاد بتسريحة الشعر .

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أعرب عن إعجابه بالفستان لو كانت منطقة الصدر مناسبة للتصميم، لكنه قال إن منطقة الصدر في الفستان صغيرة، ولكنه مقارنة بإطلالتها السابقة فهي الإطلالة الأفضل.

شيرين رضا:

قال إيلي أن فستان الفنانة شيرين رضا كان سيبدو أفضل لو كان بدون الأجنحة الموجودة في الخلف، ولو كانت ترتدي حزام أسود رفيع عند منطقة الخصر.

وعلق على شعرها أيضا قائلا، كان من الأفضل أن تختار تسريحة شعر ويفي.

جومانا مراد:

من وجه نظر إيلي حنا أن فستان الفنانة جومانا مراد لم يكن موفق حيث يبدو تصميمه قديم، كما علق على الهايلايتر المستخدم بشكل مبالغ فيه.

ليلى علوي:

ذكر إيلي أن فستان الفنانة ليلى علوي يحتوي على العديد من الأفكار، واعترض على حركة الفستان عند اليد، قال أيضا إن شعرها لم يظهر بشكل مرتب.

يسرا:

عبر إيلي عن إعحابه بإطلابة يسرا، ولكنها غير مناسبة لحفل إفتتاح مهرجان الجونة، لكنه أشاد بشعرها ومكياجها.

ياسمين صبري:

أعجب إيلي بفستان ياسمين صبري وقال إنه قطعة فخمة من حيث اللون والتصميم، ولكنه من الجزء العلوي أظهر ياسمين عريضة، وأشاد بلون شعرها الغامق الجديد، وصنفها من ضمن أفضل الإطلالات في المهرجان.

هدى المفتي:

أعرب إيلي عن إعجابه بإطلالة هدى المفتي، وقال إنها من أجمل وأشيك الإطلالات بالمهرجان.

ذكر أن الفستان كلاسيكي وأنيق بنفس الوقت، كما أنه مناسب للحدث ولقوامها، كما أن اختيار الإكسسوارات موفق.

لكنه اقترح أنها من الأفضل كانت تختار أحمر شفاه أغمق حتى يعطي حياة للفستان.