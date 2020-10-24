أروى جودة تتألق في اليوم الثاني لمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي تألقت الفنانة أروى جودة خلال فعليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. ارتدت أروى فستاناً طويلا باللون الكشمير، بفتحة ساق طويلة، مزيناً بالكامل بالطيات الضيقة. Advertisements ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الذهبي النحاسي، واعتمدت مكياجا قوياً، إذ ركزت على رسمة السموكي، وتسريحة الشعر المرفوعة لأعلى. وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

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