بشعر أصفر.. نيولوك جديد لعمرو دياب في أحدث ظهور له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: ظهر الفنان عمرو دياب في حفل زفاف أمس في أحدي الفنادق الشهيرة ولفت الأنظار إليه بلوك مختلف. ظهر عمرو دياب بنيولوك جديد حيث غير لون شعره إلى الأصفر، بالتزامن مع إطلاق كليبه الجديدة أهي أهي مع المطربة اليونانية ايرني بابادويلي. وارتدى بدلة سوداء أنيقة وقميص أسود بنقشة البولكا دوت بالأبيض.

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