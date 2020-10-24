المصممة سجى اليوسف تبتكر طريقة جديدة لتصميم البشت النسائي

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - تسعى المصممة السعودية سجى اليوسف لتلبية احتياجات المجتمع السعودي خاصة، والعربي بشكل عام، ولأن الأزياء الخليجية لم تَعُدْ مقيدة بلون محدد أو تصميم معين، فقد شاهدنا تنوعًا واسعًا في تصميمات العبايات والأزياء التقليدية المقدمة من المصممات الخليجيات، ومن أفضل القطع التي لاقت نجاحًا واسعًا في الدول الخليجية عباية البشت النسائية، حيث تضفي على من ترتديها إطلالة أنيقة تقليدية بلمسة خليجية فاخرة، لذا أطلقت سجى اليوسف مجموعة نسائية جديدة بلمسة عصرية مستوحاة من فكرة البشت السعودي.
تابعي المزيد: أزياء بطبعة الترتان موضة خريف 2020
اتجهت سيدات الخليج لاختيار عبايات البشت ذات التصميمات المريحة واللافتة في الوقت نفسه، لذا فضلت المصممة السعودية سجى اليوسف ابتكار أسلوب جديد للبشت النسائي بأسلوب عصري وملائم للمناسبات الخارجية، بإبراز فخامته وتفاصيله الأنيقة، ومن مجموعتها الأخيرة ابتكرت عدة تصميمات متنوعة للبشت، جاء تصميم الأول باللون الأخضر الفاتح ليُبْرِزَ هُوِيَّة العلم السعودي، وزُين بأكمام أنثوية بارزة وتميز بالتطريزات الذهبية على الجانبين، ويمكنك -عزيزتي- تنسيقه مع فستان وحجاب باللون الأبيض، ومجوهرات مصنوعة من الفضة وحجر المالكيت.
كما صممت اليوسف قطعة بشت نسائي راقٍ بلون صحراء السعودية، والذي طُرِّز بالذهبي لتكتمل فخامته، ولخيار متجدد وأنيق وضعت تصميم بشت نسائي باللون الرمادي المزين بتطريزات ذهبية على الجانبين مع تداخلات بسيطة للألوان الأنثوية البارزة لكسر رتابة التصميم، ولخيار ناعم ومناسب للنساء ذوات الجسم النحيل جاء أحد تصميماتها باللون الأبيض مع التطريزات الذهبية المزينة بالفيروزي، ليتناسب مع الإكسسوارات الفيروزية، ولخيار أكثر فخامة صممت البشت النسائي بقصة الكاب البني المطرز بدرجة داكنة من البني، وآخر أسود لخيار تقليدي فاخر ومناسب لجميع النساء.
يُذكر أن سجى اليوسف قد استعرضت مؤخرًا من خلال علامتها "SAJAS" مجموعة صيف وربيع 2021، في أسبوع الموضة الرقمية، بإطلاق أول مجموعة كوتور خاصة بالعلامة، تحت عنوان ORIGIN Collection، واستوحت تصميمات مجموعتها من الصخور الرسوبية في جبل القارة في منطقة الأحساء، كما أطلقت مؤخرًا مجموعة "فاشونيكس" للحماية من فيروس كورونا المستجد، واستخدمت فيها البلاستيك، إذ إنه درع للحماية، وبالإمكان تعقيمه بسهولة بعد اللبس.
تابعي المزيد: موديلات البدلة التوكسيدو موضة خريف 2020
-
سجى اليوسف تبتكر طريقة جديدة لتصميم البشت النسائي
كانت هذه تفاصيل خبر المصممة سجى اليوسف تبتكر طريقة جديدة لتصميم البشت النسائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.