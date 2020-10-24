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المصممة سجى اليوسف تبتكر طريقة جديدة لتصميم البشت النسائي

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - تسعى المصممة سجى اليوسف لتلبية احتياجات المجتمع السعودي خاصة، والعربي بشكل عام، ولأن الأزياء الخليجية لم تَعُدْ مقيدة بلون محدد أو تصميم معين، فقد شاهدنا تنوعًا واسعًا في تصميمات العبايات والأزياء التقليدية المقدمة من المصممات الخليجيات، ومن أفضل القطع التي لاقت نجاحًا واسعًا في الدول الخليجية عباية البشت النسائية، حيث تضفي على من ترتديها إطلالة أنيقة تقليدية بلمسة خليجية فاخرة، لذا أطلقت سجى اليوسف مجموعة نسائية جديدة بلمسة عصرية مستوحاة من فكرة البشت السعودي.

سجى اليوسف
المصممة سجى اليوسف

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اتجهت سيدات الخليج لاختيار عبايات البشت ذات التصميمات المريحة واللافتة في الوقت نفسه، لذا فضلت المصممة السعودية سجى اليوسف ابتكار أسلوب جديد للبشت النسائي بأسلوب عصري وملائم للمناسبات الخارجية، بإبراز فخامته وتفاصيله الأنيقة، ومن مجموعتها الأخيرة ابتكرت عدة تصميمات متنوعة للبشت، جاء تصميم الأول باللون الأخضر الفاتح ليُبْرِزَ هُوِيَّة العلم السعودي، وزُين بأكمام أنثوية بارزة وتميز بالتطريزات الذهبية على الجانبين، ويمكنك -عزيزتي- تنسيقه مع فستان وحجاب باللون الأبيض، ومجوهرات مصنوعة من الفضة وحجر المالكيت.

من مجموعة سجى اليوسف
من مجموعة سجى اليوسف "البشت"



كما صممت اليوسف قطعة بشت نسائي راقٍ بلون صحراء السعودية، والذي طُرِّز بالذهبي لتكتمل فخامته، ولخيار متجدد وأنيق وضعت تصميم بشت نسائي باللون الرمادي المزين بتطريزات ذهبية على الجانبين مع تداخلات بسيطة للألوان الأنثوية البارزة لكسر رتابة التصميم، ولخيار ناعم ومناسب للنساء ذوات الجسم النحيل جاء أحد تصميماتها باللون الأبيض مع التطريزات الذهبية المزينة بالفيروزي، ليتناسب مع الإكسسوارات الفيروزية، ولخيار أكثر فخامة صممت البشت النسائي بقصة الكاب البني المطرز بدرجة داكنة من البني، وآخر أسود لخيار تقليدي فاخر ومناسب لجميع النساء.

من مجموعة سجى اليوسف
من مجموعة سجى اليوسف "البشت"



يُذكر أن سجى اليوسف قد استعرضت مؤخرًا من خلال علامتها "SAJAS" مجموعة صيف وربيع 2021، في أسبوع الموضة الرقمية، بإطلاق أول مجموعة كوتور خاصة بالعلامة، تحت عنوان ORIGIN Collection، واستوحت تصميمات مجموعتها من الصخور الرسوبية في جبل القارة في منطقة الأحساء، كما أطلقت مؤخرًا مجموعة "فاشونيكس" للحماية من ، واستخدمت فيها البلاستيك، إذ إنه درع للحماية، وبالإمكان تعقيمه بسهولة بعد اللبس.

من مجموعة سجى اليوسف
من مجموعة سجى اليوسف "البشت"

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  1. سجى اليوسف تبتكر طريقة جديدة لتصميم البشت النسائي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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