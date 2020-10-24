صيحات فساتين سهرة من وحي الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - منبرزت الفساتين المتعدّدة الماركات بأناقتها ونضارتها المذهلة، فكانت مفعمةً بالعديد من الألوان بتفاصيل آسرة، متغنّيةً بقدوم موسم الرقي. مترفة وسهلة الارتداء، غلبت على الفساتين قصة الأميرة بطريقة غير رسميّة، لتشكّل بذلك قطعاً مثاليّةً لحفلات الكوكتيل، أو حفلات عشاء غالا، أو حفلات الاستقبال ومآدب العشاء.



من خلال متابعتنا لشتى إطلاقات الدور الفاخرة التي تشتهر بـ فساتين السهرة المفعمة بالأنوثة والرومانسية والرقي، رصدنا لك ثلاث صيحات أنيقة ولافتة جذبتنا، وهي تعتبر أشبه بالبنود العريضة لخياراتك أثناء بحثك عن فستان السهرة الأنسب استوحيناها لك من الفاشينيستا العربيات.

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الأكمام المنسدلة

ديما الأسدي



إنها ليست بصيحة جديدة وقد كانت في كل مكان في الصيف الماضي، ولكنها هنا تخلت عن طابعها الكاجوال العملي ولبست ثوب الرقي مع فساتين بقصات غاية بالرقي، تكشف عن أكتافك بطريقة ساحرة وتضيف الى طلتك في السهرة جاذبية لا تقاوم.











التفاصيل غير المتوقعة

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رانيا فواز



قد تأتي هذه التفاصيل بشكل عامودي على الجزء العلوي من الفستان وبأحجام كبيرة، أو على شكل تطريزات متقاطعة أو نقوش نافرة أو ثنيات متداخلة أو كشاكش كبيرة... كل ما هو غير متوقع من ديكورات تبعدك على اللوكات الروتينية.





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الأحجام الكبيرة

لايدي فوزازا



اكانت بالتفاصيل أو بمقاس التنورة أو في انتفاخ الأكمام أو في الجزء السفلي في الفساتين ذات ستايل الحورية، الغرض من هذه الصيحة هو الإبتعاد عن التقليدية ومعرفة أنه في هذا الخريف الأكثر هو الأكثر، ولكن بالطبع من دون مبالغة!





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