كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - أصبحت الكثير من الفتيات تُفضلن الأحذية الرياضية أثناء اعتمادهن للإطلالات اليومية، سواء كانت هذه الإطلالات خلال أوقات النهار، أو في الخروجات المسائية.

ولجأت الكثير من الماركات العالمية إلى ابتكار أشكال عصرية وفخمة للأحذية الرياضية، حتى تناسب مختلف الأذواق والإطلالات.

وتُعد الأحذية الرياضية المُرصعة بالأحجار من أبرز ما طرحته الماركات العالمية في الآونة الأخيرة، لإطلالة مريحة وراقية.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة من الأحذية الرياضية المرصّعة بالأحجار لإطلالة مريحة وراقية في الوقت نفسه:



حذاء رياضي مرصع بالأحجار من Jimmy Choo

Jimmy Choo



طرحت ماركة Jimmy Choo هذا الحذاء الرياضي الأنيق ضمن مجموعتها الجديدة، وهو الحذاء الذي تم تصميمه باللون الذهبي المُرصع بأحجار الألماس الأبيض، إضافة إلى أحجار الكريستال الذهبي، فيما تم تصميم الرباط الخاص بالحذاء من القماش المزين بالجليتر الذهبي، لإطلالة أكثر فخامة وأناقة.

Jimmy Choo



ولإطلالة أكثر فخامة، طرحت ماركة Jimmy Choo نفس الحذاء ولكن باللون الأسود، مع أحجار الكريستال ذات اللون الفضي وأحجار الألماس الأبيض.

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حذاء رياضي مُرصع بالأحجار من Gucci

Gucci





طرحت ماركة Gucci هذا الحذاء الرياضي الأنيق المُرصع بأحجار الكريستال ذات اللون الأحمر والبنفسجي، وهي الأحجار التي يمكن إزالتها بسهولة لارتداء الحذاء بدون الشريط المُثبت عليه الأحجار، ليناسب الإطلالات التي تحتاج إلى أحذية عملية وبسيطة.

وطرحت Gucci هذا الحذاء بلونين، أحدهما باللون البني مع التركواز والبنفسجي، والآخر باللون الأبيض مع الوردي والأصفر وأحجار الكريستال الزرقاء. (صورة 33)

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حذاء مُرصع بالأحجار من Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana





لإطلالة أكثر نعومة وأناقة، قدمت ماركة Dolce & Gabbana هذا الحذاء الرياضي الأبيض المرصع بأحجار اللؤلؤ، والذي يتميز بألوانه الأنثوية المميزة، حيث تم تصميم الحذاء باللون الأبيض، مع الورود الحمراء والخضراء، إضافة إلى اللون الفضي الذي زُينت به مقدمة الحذاء تحت الأربطة المُصممة باللون الأسود، بينما كُتبت كلمة Queen على جانبي الحذاء فوق أحجار اللؤلؤ مباشرة.

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حذاء رياضي مرصع بالأحجار من Pedro Garcia

Pedro Garcia



طرحت ماركة Pedro Garcia حذاءً رياضياً أنيقاً ضمن مجموعتها الجديدة، وهو الحذاء الذي تم تصميمه باللون الأبيض، مع تزيينه بمجموعة من أحجار الكريستال اللامعة بأحجار مختلفة، حيث رُصع الحذاء بأحجار الكريستال البيضاء على الجانبين، مما منحه تصميماً أنيقاً وراقياً.

Pedro Garcia







