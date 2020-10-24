إطلالات للمحجبات المراهقات من جنى تقي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - جنى تقي يوتيوبر ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابع حسابها الرسمي على الإنستجرام أكثر من نصف مليون متابع، ولتألقها الدائم في اختيار الأزياء الناعمة والمحتشمة المناسبة للفتيات، استوحينا لكِ عدة خيارات بسيطة، فتألقي على غرارها



خيارات الأزياء السوداء من جنى تقي



خيارات الأزياء السوداء من جنى تقي



الكثير من الفتيات يفضلن اعتماد الأزياء السوداء؛ لما توفره من أناقة وجاذبية، ولمناسبتها الكثير من التنسيقات، وتأنقت جنى تقي ببلوزة سوداء قطنية مع معطف ناعم مصمم بنقوش اللون الأسود، وبنطال وحقيبة من الجينز الأزرق لخيار حيادي مناسب للخريف، وتجملت في إطلالة أخرى بقميص أبيض رسمي مع معطف الفيست الأسود، وبنطال من الجينز الواسع، وأكملت تفاصيل الإطلالة بالقطع ذات الألوان الحيادية لمظهر ناعم أنيق، واختارت في الإطلالة الثالثة تيشيرت أسود عليه كتابة بالأبيض مع معطف أسود بتصميم ناعم، وبنطال وحجاب باللون الأبيض لإطلالة حيادية أنيقة، كما نسقت بنطالاً واسعًا وبلوزة باللون الأسود مع معطف جينز أبيض وحجاب رمادي لإطلالة شبابية كاجوال.

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تنسيقات عصرية للشابات من جنى تقي

تنسيقات عصرية للشابات من جنى تقي



إن كنتِ من مُحبي الأزياء العصرية المتماشية مع خطوط الموضة، يمكنك أن تستوحي عدة خيارات من جنى تقي، حيث ارتدت بنطالاً واسعًا وبلوزة باللون الزهري مع قميص أبيض، وأكملت أكسسوارات الإطلالة باللون الذهبي لخيار ناعم وأنيق، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببليزر وبنطال واسعين باللون الأزرق مع بلوزة سوداء، وأكملت تفاصيل الإطلالة باللون الأبيض، كما أطلت بقميص وبنطال وحجاب يكسوهم اللون الزهري، مع معطف الفيست الأصفر المصمم بقصة مميزة في الأكمام، وتألقت بقميص أبيض كلاسيكي مع تنورة واسعة فوشيا، وزينت مظهرها بحجاب وحقيبة باللون الرمادي لخيار أنثوي جذاب.

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إطلالات حيادية بالمعطف البُني للخريف

إطلالات حيادية بالمعطف البُني للخريف



تعتمد الكثير من الفتيات على الألوان الحيادية في الأزياء، وذلك لتناسقها ونعومتها في الإطلالات اليومية، لذا جمعنا لكِ عدة تنسيقات من جنى تقي بالمعطف البني المناسب لفصل الخريف، حيث نسقت في الإطلالة الأولى بليزرًا بُنيًّا بأزرار ضخمة مع بلوزة وبنطال باللون الأسود، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء رياضي يكسوهما اللون الأبيض، وفي إطلالة ثانية اختارت معطفًا بُنيًّا مصممًا بأسلوب عصري مع قميص أبيض وبنطال أسود ضيق لخيار ناعم.

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