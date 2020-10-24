معلومات عن زينب غريب صاحبة الفستان الموف بالجونة: حلقت شعرها زيرو

علاقات و مجتمع

بفستان باللون الموف الداكن، جاءت خامته تشبه السلوفان غير المُهندم، ظهرت الفنانة الشابة زينب غريب، أمس، على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ولفتت زينب، الأنظار بسبب فستانها الغريب، وتسريحة شعرها التي جعلت الكثيرين لا يعرفونها.

زينب غريب، التي عرفها الجمهور باسم "رضوى الرغاية" عقب دورها بمسلسل "100 وش"، تصدرت "التريند" أمس، بسبب جلسة تصوير جريئة، ومن ثم إطلالتها بالمهرجان.

ويرصد "هن"، عدة معلومات عن الفنانة.

من هي زينب غريب صاحبة الفستان الموف

وُلدت 12 نوفمبر 1992.

طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

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درست علم المصريات من قبل.

كانت أولى أدوارها مسلسل "سجن النسا"، الذي عرض في رمضان 2014.

رفض والدها فكرة التمثيل نهائيًا، عقب "سجن النسا" وهو ما جعلها تتوقف لمدة 3 أعوام.

قررت الضغط على والدها للرجوع للتمثيل بـ"حلق شعرها على الزيرو".

برزت في دور "رضوى" بمسلسل "بـ100 وش".

كان آخر أعمالها، الظهور في حلقات "ضي القمر"، من مسلسل "إلا أنا".

وظهرت الفنانة أمس، بجلسة تصوير جريئة، مرتدية فستان أحمر مكشوف الظهر، كما جسدت بعض الحركات الغريبة باستخدام السيف.