انهيار والدة "بامبو" قتيل عزبة النخل في جنازته: استودعك عند الله يا حبيبي

علاقات و مجتمع

"حق محمد عادل بامبوهيرجع"، "الإعدام لقتلة بامبو"، هاشتاجات باتت تضُج بمواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات المختصة بنقل أخبار منطقتي عزبة النخل والمرج، عقب مقتل طالب بـ7 طعنات في الصدر والقلب، على يد 3 من أصدقائه، أثناء خروجه من المعهد بمنطقة عزبة النخل.

وسرعان ما بدأ زملاؤه، وأقاربه بتدشين صفحة على فيس بوك، كصدقة جارية على روحه، والحديث عنه، مُطالبين بإعدام قاتليه.

وشارك القائمون على الصفحة، بعدة مشاهد من جنازة مهيبة للفقيد، شارك فيها العديد والعديد من الأشخاص، وظل المقربون يحملون جثمانه، وتحيط بهم أصوات الصراخ ومشاهد الانهيار، مهللين "يا بامبو" حتى وصول الجثمان لمثواه الأخير.

وانهارت والدة الفقيد، بحسب ما نشر الرواد مقاطع فيديو، حيث ظهرت بملابس سوداء، وهي تصرخ وتبكي، قائلة: "استودعك عند الله يا حبيبي".

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مقتل طالب عزبة النخل

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم القتل العمد وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، واستعجلت تقرير الصفة النهائية التشريحية لوفاة المجني عليه.

وأنهى 3 طلاب في منطقة العصارة الجديدة بعزبة النخل في القاهرة، حياة صديقهم بـ7 طعنات نافذة في القلب والصدر، إثر مشاجرة نشبت بينهم في أثناء خروجهم من معهد يدرسون به.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت تشريحها لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وتلقى مأمور قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي، يفيد بمقتل طالب أمام أحد المعاهد بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع الجريمة، وتبين العثور على جثة محمد عادل، 22 عاما، وشهرته "بامبو"، مقيم بشارع محمود عبدالراضي، بمنطقة العصارة الجديدة في عزبة النخل الشرقية.

وبالفحص تبين إصابته بـ7 طعنات في الصدر والقلب، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 طلاب من أصدقائه.

كما كشفت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهمين، وأسفرت عن ضرب أحدهم له بـ7 طعنات متفرقة في القلب والصدر، توفي على إثرها في الحال.