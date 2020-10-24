كندة علوش تنشر صورتها مع عمرو يوسف على الريد كاربت: حبيبي يا أبو حياة

لايف ستايل

نشرت الفنانة السورية كندة علوش، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جمعتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، خلال تواجدهما، ليلة أمس، بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وأرفقت "علوش" تعليقًا على الصور: "مع حبيبي أبو حياة".

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وظهرت كندة، بفستان أصفر اتسم بالبساطة، بأكمام شفافة طويلة، مع تسريحة شعر منسدلة، وحرصت على مشاركة جمهورها صور إطلالتها خلال حفل الافتتاح.

وحرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا، وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

وعينت إدارة المهرجان فريق "سلامة" خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.