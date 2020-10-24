مايا مرسي للسيدات: صوتك بيفرق ومصر بيكي أقوى

علاقات و مجتمع

دعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الفتيات والسيدات للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب، قائلة: "لازم تنزلي وتشاركي انتخابات مجلس النواب 2020، إنتي شرفتي مصر ورفعت راسها قدام العالم كله في كل انتخابات والاستحقاقات الدستورية".

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وتابعت "مرسي" خلال فيديو نشرته شاشة قناة "صدى البلد"، "النهاردة بنادي عليكي مرة تانية انزلي شاركي وكملي دورك الوطني وساندي بلدك دة حقك وحق بلدك عليكي ولازم تعرفي إن صوتك بيرسم مستقبل أولادك وبناتك وبصوتك بتدافعي عن وطنك قدام العالم، صوتك مهم صوتك أمانة وصوتك بيفرق ومصر بيكي أقوى وأحلى وخلي صوتك دايما مسموع".

وبدأت، اليوم، المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى على مدار يومين بنظامي القائمة والفردي في 14 محافظة، هي "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح" بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقي الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم الـ10 آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردي الخاصة بالمرحلة الأولى.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أي إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية في اللجان لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.