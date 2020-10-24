السيدات وكبار السن يتصدرن انتخابات النواب (صور)

علاقات و مجتمع

تصدرت المرأة المشهد الانتخابي في أول أيام انتخابات مجلس النواب، حيث ظهر حرصهن الشديد على الإدلاء بأصواتهن، ولم تقتصر المشاركة على صغار السن فقط، حيث ظهر السيدات كبار السن أمام اللجان.

يرصد "هُن" أبرز لقطات اقبال السيدات على الانتخابات..

طوابير أمام اللجان

ظهر التواجد النسائي الكثيف أمام اللجان الانتخابية، حيث وقفن في طوابير انتظارا لدورهن للمشاركة في الانتخابات.

إقبال كثيف من كبار السن

وقبل بدء التصويت، حرص كبار السن على الوقوف أمام بوابات اللجان الانتخابية في انتظار الإدلاء بأصواتهم.

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رغم المرض..سيدات حرصن على المشاركة في الانتخابات

لم يقف المرض عائقًا أمام السيدات للممارسة حقوقهن الدستورية واختيار من يمثلهن في مجلس النواب، حيث حرص بعض السيدات رغم معاناتهن من مشاكل الحركة على الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

كما شهد محيط اللجان تواجد أمني مكثف لتأمين العملية الانتخابية، فيما سير رجال المرور حركة سير المركبات والتكاتك، لمنع التزاحم.

ويتنافس 54 مرشحًا بالدائرة على المقاعد الثلاث بالدائرة ما بين حزبيين ومستقلين.

وكان أعلن المجلس القومي للمرأة مراقبة العملية الانتخابية لمجلس النواب، عبر فرق متابعة ميدانية قوامها ألفي فرد في جميع المحافظات، كإحدى الجهات الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وانطلاقا من حرص المجلس على ضمان توافر بيئة انتخابية ملائمة للناخبات.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجلس أنهى جميع الاستعدادات اللوجستية، لمتابعة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة التي تستمر على مدار يومين بداية من اليوم السبت، مؤكدة أن فرق المتابعة الميدانية للجان تصويت السيدات، تنطلق للتنقل بين اللجان العامة والفرعية للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، ومتابعة حركة توافد السيدات على اللجان، ورصد أي عرقلة للتصويت أو التاثير على إرادة الناخبات.