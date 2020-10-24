كورونا اليوم: مفاجأة بشأن الأجسام المضادة.. وبشرى سارة لهولاء الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 10 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

مفاجأة بشأن الأجسام المضادة

كشفت دراسة جديدة أجراها مارك فيلدوين، الباحث الرئيسي في جامعة Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM ، بالبرتغال، مفاجأة بشأن الأجسام المضادة لدى مرضى كورونا.

أكدت الدراسة التي نشرها موقع " medicalxpress"، أن 90٪ من الأشخاص لديهم أجسام مضادة قابلة للاكتشاف 40 يومًا حتى 7 أشهر بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتُظهر هذه النتائج، التي نُشرت الآن في المجلة العلمية European Journal of Immunology، أن العمر ليس عاملاً مربكًا في مستويات الأجسام المضادة المنتجة، ولكن شدة المرض هي السبب الرئيسي.

بشرى سارة لهؤلاء الأطفال

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ولم تظهر عليهم أعراض، يعانون من الفيروس بنسبة أقل من أولئك الذين تظهر عليهم.

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الدراسة التي أجراها باحثون في أمريكا، اقترحت أن الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بـ كوفيد-19 ولكن لا تظهر عليهم أي من الأعراض قد يكون لديهم مستويات فيروسية أقل من الأطفال المصابين والذين عانوا من أعراض واضحة، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

تحذير خطير من الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، إن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كوفيد-19، إذ يشهد عدد كبير من الدول تزايدا مطردا في أعداد الإصابات.

وصرح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو: "الكثير من الدول تشهد تزايدا مطردا في إصابات كوفيد-19 ويؤدي ذلك الآن إلى إشراف وحدات العناية المركزة على بلوغ طاقة استيعابها القصوى أو بلغتها بالفعل مع أننا ما زلنا في أكتوبر، الأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة جدا وبعض الدول في مسار خطير".

الكمامة قادرة على منع 130 ألف حالة وفاة

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن ارتداء أقنعة الوجه بشكل كامل، قادر على منع 130 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نشرته مجلة "نيجرال ميدسن"، ارتداء القناع بالصورة الصحيحة والتباعد الاجتماعي، هما أهم وسيلتين للوقاية من الفيروس التاجي حتى موعد اعتماد اللقاح، وفقا لسبوتنيك.

وأوضحت الدراسة أن ارتداء 85% من الناس الأقنعة في الأماكن العامة، يمكنه إنقاذ حياة ما يقرب من 96 ألف شخص، بينما عدم الامتثال لارتداء القناع بالشكل الكامل من قبل 95% من الناس، قد يؤدي لوفاة أكثر من نصف مليون شخص.