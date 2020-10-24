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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
تصوير: علاء أحمد
ظهرت مقدمة البرامج ناردين فرج في اليوم الأول من فعاليات مهرجان الجونة الذي انطلق أمس الجمعة بإطلالة كلاسيك نهارية.
ارتدت ناردين بدلة مكونة من ثلاث قطع، توب وبنطلون وبليزر نصف كم باللون البيج ومصنوع من قماش الكتان.
ونسقت ناردين مع البدلة حقيبة كروس بني صغيرة من العدامة التجارية لويس فيتون.
ارتدت ناردين إكسسوارات ذهبية بسيطة اقتصرت على ساعة وأسوردة ومعهما سلسة متعددة الطبقات، ونظارة شمسية سوداء.
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