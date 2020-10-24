أبرزهن رانيا يوسف وريم مصطفى.. إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

أقيمت مساء أمس الجمعة فعاليات افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة وسط حضور عدد كبير من النجوم والفنانين.

ظهرت العديد من الفنانات على الريد كاربت بإطلالات مميزة، يستعرض لكم "الخليج 365" إطلالات أثارت الجدل في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

شيرين رضا:

أثارت النجمة شيرين رضا الجدل بفستانها الملون المزين بإكستنشن من الخلف ويحتوي على شراشيب عديدة يشبه الأجنحة.

رانيا يوسف:

ظهرت النجمة رانيا يوسف بفستان أثار الجدل بسبب تصميمه الجرئ، حيث أنه مكشوف من عند الصدر وبه فتحة كبيرة من عند الساق.

إيناس الدغيدي:

انتشرت صور المخرجة إيناس الدغيدي على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إطلالتها، حيث ارتدت فستان سيلفر شكله مختلف عن تصاميم الفستاتين، فظهر من عند الكتف وكأنه بدون أكمام.

مها الصغير:

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ظهرت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير وزوجة أحمد السقا بإطلالة مختلفة أثارت الجدل على السوشيال ميديا، حيث ارتدت فستان يعلوه بليزر غير متناسقين معا بالرغم من أنهم من علامة تجارية شهيرة.

ريم مصطفى:

ظهرت الفنانة ريم مصطفى بفستان طويل أوف وايت، أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بساطة ونعومة اللوك.

زينب غريب:

ظهرت الفنانة زينب غريب بفستان موف منفوش عبارة عن قطعتين توب من أعلى ومن أسفل يشبه الحيبة المنفوشة، وأثار الجدل بسبب القماشة المصنوع منها حيث شبهها النشطاء بأنها ورق هدية.

بشرى:

ظهرت بشرى ايضا بإطلالة مثيرة للجدل، حيث ارتدت فستان بيبي بلو عبارة عن قطعتين، الأولى فستان عادي، ويعلوه كاب طويل وواسع بأكمامه منفوخة.

هدى الإتربي:

أثارت الفنانة هدى الإتربي إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ارتدت فستاناً طويلا باللون الأسود، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ناعمة جعلتها تبدو في غاية الأناقة.