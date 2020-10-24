ياسمين صبري: معرفش تلت التلاتة كام (فيديو)

علاقات و مجتمع

تألقت الفنانة ياسمين صبري، خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بالأمس، إذ ظهرت على السجادة الحمراء مرتدية فستان أزرق "أوف شولدرز" مزين بالنقوش وحزام رفيع.

وعلى هامش حفل الافتتاح، أجابت "ياسمين" عن عدد من الأسئلة السريعة خلال لقائها على "ON E"، منها عدم معرفتها كثيرًا بالعمليات الرياضية، إذ سألها المذيع: "تلت التلاتة كام"، لتجاوبه: "لأ.. أنا مبعرش أحسب".

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وأيضًا أجابت على عدد آخر من الأسئلة، منها نسبة جمالها، فأجابت: "اللي جوا أهم من اللي برا".

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلق أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذي حرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

وكلفت إدارة المهرجان فريق "سلامة" خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.