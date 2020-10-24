"عام الكورونا" أحلى أيام ياسمين صبري: زواج وبطولة وسيارة رولز (صور)

علاقات و مجتمع

مع بداية العام الجاري 2020 الذي صاحبه الكثير من الأخبار المحزنة كان أكثرها هو انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أدخل القلق والفزع في نفوس الكثيرين، لكن الحال بالنسبة للفنانة ياسمين صبري، مختلفًا إذ وصفت هذا العام بـ"الحياة حلوة".

وقال الفنانة ياسمين صبري، جاء خلال لقائها مع فضائية "ON E"، خلال فعاليات افتتاح مهرجان الجونة بدورته الرابعة، ردا على تساؤل المذيعة لمى جبريل لياسمين عن عام 2020، بأغنية "الحياة حلوة" للمطرب الراحل فريد الأطرش.

وصف "ياسمين" لعام 2020 بـ"الحياة حلوة"، صاحبة التعليقات الساخرة من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت من ضمن التعليقات: "المذيعة بتسأل ياسمين صبري إيه عنوان سنة 2020؟ قالتلها الحياة حلوة وبتضحك أوي" "ياسمين صبري بتقول لـ2020 الحياة حلوة".

إجابة ياسمين صبري، يكمن ورائها 3 أسباب ربما تكون السر في حلاوة الحياة، التي لم يذقها الكثيرون في 2020.

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زواج ياسمين صبري

في منتصف شهر أبريل الماضي، تزوجت الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في حفل مقتصر على أفراد العائلتين داخل منزلهما.

واختارت وقتها "ياسمين" ارتداء فستان أبيض بسيط، متوسط الطول، كما تركت شعرها منسدلًا مع وضع مستحضرات التجميل المناسب.

بطولة مطلقة

أما السر الثاني جاء في بطولة الفنانة ياسمين صبري، في مسلسل "فرصة تانية"، الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي 2020، مع عدد من النجوم بينهم أحمد مجدي، أيتن عامر، أشرف زكي، وغيرهما من الفنانين.

ودارت أحداث المسلسل حول قصة حب بشكل درامي بين "ملك"، وجسدت شخصيتها الفنانة ياسمين صبري و"زياد" الذي جسد شخصيته الفنان أحمد مجدي.

سيارة رولز رويسفي

السر الثالث كان شراء سيارة رولز رويسفي، الذي جاء 19 أغسطس، إذ انتشرت صور السيارة بعد وصولها ميناء الإسكندرية، وحصلت على الموافقة من الإفراج الجمركي برسوم وصلت إلى 3.7 مليون جنيه في 25 أغسطس الجاري.

ورولز رويس "dawn" هي السيارة الجديدة التي انضمت إلى ممتلكات ياسمين صبري، لتكون السيارة الثانية لياسمين من علامة رولز رويس، حيث تمتلك أفخم سيارة SUV على الكوكب "رولز رويس كولينان".