بعد انتقادها.. تعرف على سعر إطلالة زوجة أحمد السقا في مهرجان الجونة

لايف ستايل

بإطلالة غير معتادة، خطفت مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، الأنظار خلال تواجدها على السجادة الحمراء بفاعليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت "مها" بفستان "فوشيا" نيون، من الدانيل والأورجانزا، لكنها حرصت على ارتداء جاكيت بدلة سوداء، يشبه بدلة الرجال مع الفستان، وهو ما أخفى تفاصيله، وعرضها لموجة واسعة من السخرية والانتقادات.

من جانبها كشفت مها عن تفاصيل إطلالتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، موضحة أن الإطلالة تتكون من الفستان و"جاكيت" من دار الأزياء البريطانية Christopher Kane.

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وأرفقت زوجة أحمد السقا، صورتين لها، تضمنت الأولى إطلالتها بالفستان و"جاكيت" بجانب صورة "موديل الفستان"، فيما ظهرت بالفستان بمفرده في الصورة الأخرى بجانب صورة للموديل بالزي نفسه.

وبالبحث عن سعر الإطلالة، جاء سعر البليزر 479 يورو، بما يعادل 9 الآف جنيه مصري، بينما وصل سعر الفستان إلى 419 يورو، ما يعادل 7 الآف جنيه.

انطلاق فاعليات مهرجان الجونة

وانطلقت مساء أمس، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.