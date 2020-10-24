سعر صادم لتكلفة إطلالة مها الصغير زوجة أحمد السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
أثارت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا الجدل بإطلالتها التي ظهرت بها في حفل افتتاح فعاليات مهرجان الجونة.
ظهرت مها وهي ترتدي موديل غير تقليدي لكنه غريب كان عبارة عن فستاناً باللون الفوشيا طويل مصنوع من الدانتيل، ومزيناً بالدانتيل الأسود من عند الصدر، مع بليزر أسود طويل وواسع مما جعل الإطلالة غير مناسبة.
وبالبحث عن تفاصيل الإطلالة وجدنا أنها من تصميم العلامة التجارية الشهيرة "christopher kane" وسعر الفستان 990 دولار والبليزر 932 دولار ليكون مجموعهم 1922 دولار أي ما يساوي 16727 جنيه مصري.
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