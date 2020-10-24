"خطفت الأنظار في الجونة وأصبحت تريند".. أبرز إطلالات هدي الإتربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثارت الفنانة هدى الإتربي الجدل منذ ظهورها على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى الذي أقيم أمس، بسبب إطلالاتها المميزة ووصفها البعض بأنها صاحبة أجمل إطلالة.

ارتدت هدي فستاناً طويلا من المخمل باللون الأسود، وتميز التصميم بفتحة جريئة عند منطقة الصدر، مع فتحة ساق طويلة، واعتمدت صيحة المونوكروم، إذ اختارت حذاء وكلاتش باللون الأسود، مع تصفيفه الشعر المرفوع.

وفي التقرير التالي، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات هدى الإتربي:

-فستان باللون الذهبي:

ظهرت هدي بفستانا قصيرا باللون الذهبي، يتميز بقصة الكب وبدون أكمام، ونسقت مع إطلالتها حلق وأسورة، وحقيبة باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا، واعتمدت مكياج جريئا برز منطقة العين.

-فستان أصفر متعدد الطبقات:

نشرت هدى صورة شاركت بها متابعيها، واختارت فستاناً قصيرا كب باللون الأصفر ومتعدد الطبقات، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون المسطردة وسلسلة وحلق، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي.

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4-بلوزة وبنطلون أسود:

ارتدت هدى في مهرجان الجونة السينمائي 2019، بنطلون أسود وبلوزة كب مكشوفة عند منطقة الصدر وبدون أكتاف، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الذهبي وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

5-فستان بيبي بلو:

ارتدت هدى فستاناً طويلا باللون البيبي بلو بقصة الكب بدون أكمام، ونسقت مع إطلالتها كوليه وحلق، واعتمدت تسريحة الشعر الكلاسيكية.

6-فستان أسود:

ظهرت هدى في مهرجان الجونة في دورته الرابعة وهي ترتدي، فستانا طويلا باللون الأسود عاريا من الصدر ويغطى منطقة الذراعين ومفتوحا حتى الركبتين، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، وأعتمدت حقيبة يد لونها أسود.

الكيورد: مهرجان الجونة- أبرز إطلالات هدي الإتربي - هدى الإتربي- خطفت الأنظار.