تعلّمي طريقة وضع الرموش الاصطناعية المنفصلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 01:46 مساءً - باتت الرموش الاصطناعية أساساً لـمكياج العيون لانها تزيد من جاذبيته وتمنح عينيكِ مظهراً ساحراً ومشرقاً، إذا أنها تساعد في تكبير العين وإبرازها بشكل أوضح. واليوم نجد أنواعاً كثيرة من الرموش الاصطناعية: منها الرموش الملتصقة ومنها الرموش المنفصلة، بالإضافة إلى اختلاف في الكثافة والطول وحتى اللون! إلا أن معظم خبراء التجميل يفضّلون استخدام الرموش المنفصلة لأنها تبدو طبيعية أكثر ويسهل دمجها مع رموش السيدة.

وعلى الرغم من أن تركيب الرموش الاصطناعية ليس أمرًا المعقّد، تبقى هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتجنّب الوقوع في أي خطأ أثناء لصق الرموش.

في ما يأتي بعض الإرشادات والنصائح لتطبيق الرموش الاصطناعية والاستمتاع بمكياج عيون جذاب.

1- استخدمي مكبس الرموش



قبل أن تلصقي الرموش الاصطناعية، استخدمي مكبس الرموش لرفعها ومنحها شكلاً ملتوياً جذاباً، حتى تبدو متناسقة مع رموشكِ الطبيعية. فالرموش الاصطناعية تأتي عادة بأطراف حادة ومستقيمة، ما يجعل الاختلاف بينها وبين رموشكِ واضحاً.





2- ضعي الماسكرا

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الماسكرا



ضعي الماسكرا قبل لصق الرموش لأن العكس قد يؤدي إلى التصاق الرموش الاصطناعية برموشك الطبيعية وتجمّعها، وبالتالي يُفسد مكياج عينيكِ برمّته. وبإمكانك في ما بعد أن تضيفي لمسة ماسكرا نهائية بعد الانتهاء من لصق الرموش في حال شعرت أنكِ بحاجة إلى ذلك.





3- وزّعي الرموش

وزّعي الرموش



بعد الانتهاء من تحضيرها، وزّعي الرموش المنفصلة على ظهر يدك وضعي القليل من المادة اللاصقة للرموش لكي يسهل عليكِ غمس كل رمش على انفراد باللاصق بواسطة استخدام ملقط الحواجب.





4- الخطوة الأخيرة

الرموش الاصطناعية



من أبرز الأخطاء التي تقوم بها السيدة عند وضع الرموش الاصطناعية هي توزيعها بعيداً عن خط رموشها الطبيعية والبدء بلصقها بعيداً عن زاوية العين الخارجية ما يجعل عينها تبدو هابطة. وزّعي الرموش المنفردة بين شعيرات رموشكِ الطبيعية بشكل عفوي، مع وضع رمش أو اثنين في زاوية العين الخارجية حسب الحاجة.

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