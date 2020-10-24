عطور من العنبر لفصل الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 01:46 مساءً - من المفترض أن تحتوي عطور الخريف والشتاء على مكوّنات بارزة لتستمرّ طوال اليوم بما أنّ الأجواء الباردة لا تساعد على تبخُّر العطر سريعًا، ولأن العنبر من أكثر النغمات شعبيةً واستخدامًا في صناعة العطور العالمية الصادرة عن أرقى الدور العالمية، فإننا نقدم لك تشكيلة مميزة من عطور العنبر التي يمكنك استخدامها لهذا الموسم.



‏Dolce & Gabbana Velvet Desert Oud

‏Dolce & Gabbana Velvet Desert Oud



يُعَدُّ هذا العطر من دولتشي آند غابانا أحد أفخر العطور الشرقية العالمية والمناسبة للنساء والرجال، وتتركز رائحته بشكل أساسي على رائحة العنبر الآسرة التي تدوم رائحتها لساعات لتمنحك إطلالة تشدُّ الانتباه، وهو ممزوج مع لمسة من البخور والعود والمسك ليلائم جميع الأوقات، لا سيما إن كنتِ من مُحِبَّات العطور القوية.

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‏ Dior Ambre Nuit

‏ Dior Ambre Nuit



يحظى عطر ديور أمبر نوي بإعجاب لا مثيل له، ويعود ذلك إلى الرائحة الطازجة والحمضيات التي تحوِّل العطر إلى عَبَقٍ أكثر دفئًا، ويرتكز على خلاصة رائحة البرغموت والعنبر والورد التركي، وينتهي بموجة من الأخشاب الجافة ودخان البخور والورود الحساسة.



‏Aerin Amber Musk eau de parfum

‏Aerin Amber Musk eau de parfum



إذا كنتِ من عاشقات العطور الحسيّة، فننصحكِ بتجربة هذا العطر؛ حيث يحتوي على مزيج من العنبر والمسك والورد والياسمين وجوز الهند، ويستمر بشكل دافئ طوال اليوم، كما يُعتبر من أرقى العطور الخريفية المصنوعة من العنبر.

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‏Tom Ford Rive d’Ambre

‏Tom Ford Rive d’Ambre



يُعتبر هذا العطر من العطور الشرقية المصمَّمة للرجال والنساء، وهو يمزج بين نغمات العنبر الدافئ والحمضيات التي تشتهر بها عطور توم فورد، وهو موجَّه بشكل خاص لمُحِبَّات ومحبي العطور الشرقية الهادئة التي توفِّر لمسة أنيقة وجذابة.



‏ Serge Lutens Ambre Sultan

‏ Serge Lutens Ambre Sultan



يبدأ هذا العطر بعَبَقٍ لطيف وجذاب، ليتحول على الفور مع مرور الوقت إلى عطر أكر دفئا وحماسًا، وتميل خلاصات توابله إلى التلاشي بشكل تدريجي لتبقى رائحة العنبر الأساسية لفترة أطول بكثير، ليشعرك بالدفء والراحة.

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‏Jo Malone Dark Amber & Ginger Lily

‏Jo Malone Dark Amber & Ginger Lily



يشكل هذا العطر مزيجًا شرقيًّا خشبيًّا راقيًا وأنيقًا، وهو أحد أكثر عطور Jo Malone جاذبية وجمالًا؛ إذ إنه يتركز بشكل أساسي على العنبر وخشب الصندل والباتشولي، وهو ملائم جدًّا للمناسبات الكبرى؛ فرائحته الآسِرَة ستمنحكِ حضورًا بارزًا يلفت الأنظار إليكِ.

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