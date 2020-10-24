أسرار النجمة صوفيا فيرغارا للعناية بالبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 01:46 مساءً - تقول النجمة صوفيا فيرغارا Sofia Vergara، أنه عندما تبدأ المرأة بملاحظة الخطوط الدقيقة والتجاعيد تغزو وجهها ورقبتها، فيكون الأوان قد فات، لأنه في رأيها ما من كريم سحري من شأنه التخلص تماماً من علامات التقدم في السن على البشرة، لذلك، فالعناية الفعالة بالبشرة ابتداء من سن صغيرة هي الحل الوحيد في تأخير ترهلات البشرة والحفاظ على بشرة حيوية ومشرقة ومرنة رغم التقدم في السن. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز أسرار صوفيا فيرغارا للعناية بالبشرة.



الكريمات المهدئة للبشرة الحساسة

Cetaphil Gentle Skin Cleanser

Cetaphil Gentle Waterproof Makeup Remover



تقول النجمة صوفيا فيرغارا أنها أصيبت بالوردية في مرحلة البلوغ بسبب تعرّضها المستمر للمصابيح عالية الحرارة، لذلك أدركت أنه من الملحّ أن تتعامل مع بشرتها ذات النوع الحساس بعناية واهتمام كبيرين، من خلال استخدام منتجات تساهم في تهدئة البشرة الحساسة، خصوصاً منظف الوجه Cetaphil Gentle Skin Cleanser ومزيل مكياج العين Cetaphil Gentle Waterproof Makeup Remover، وسيروم الوجه Serum Absolut من Luzern Laboratories.

Luzern Laboratories Serum Absolut WE3

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حماية قصوى للبشرة من أشعة الشمس

La Roche Posay Anthelios 60 Ultra Light Sunscreen Fluid



لطالما تحدثت صوفيا فيرغارا عن أهمية استخدام الواقي الشمسي، فهي تعتبره من أكثر المنتجات الوقائية المكافحة لشيخوخة البشرة، وقد بدأت في استخدامه منذ كانت في العشرين من عمرها. كما

أنها تنصح المرأة بضرورة تطبيق الواقي الشمسي عل الرقبة ومنطقة الصدر أيضاً. علماً أن الواقي الشمسي La Roche Posay Anthelios 60 Ultra Light Sunscreen Fluid هو المفضل لديها، كما أنها من محبات The Broad Spectrum SPF 50 UV Protecting Fluid. إضافة الى أنها لا تستغني إطلاقاً عن القبعة.

LA MER The Broad Spectrum

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التسمير الذاتي

Vita Liberata pHenomenal Week Tinted Tan Mousse



وفقاً لطبيب الأمراض الجلدية الخاص بالنجمة صوفيا فيرغارا، فإن الأخيرة تميل الى التسمير الذاتي، مما يعني أنها لا تعرّض بشرتها الجميلة لأشعة الشمس الضارة. ويعد مستحضر التسمير الذاتي Vita Liberata pHenomenal 2-3 Week Tinted Tan Mousse المفضل لديها، وبمجرد أن يجف تستخدم زيت الجسم Moroccanoil Instant Radiance Shimmering Body Oil الذي يمنحها بشرة برونزية متوهجة.

Moroccanoil Instant Radiance Shimmering Body OilCaption

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زيوت البشرة

العناية بالبشرة من صوفيا فيرغارا



تعمل النجمة صوفيا فيرغارا بشكل دائم عل دمج الزيوت في روتين العناية بالبشرة خاصتها، فهي جيدة للبشرة الحساسة وتساعد في تهدئتها، خصوصاً زيت جوز الهند وزيت الآذريون.

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نظام غذائي خاص



تؤكد صوفيا فيرغارا أنها تتناول الكثير من الخضار والتوت والشاي الأخضر. وليلاً، تضيف ملعقة صغيرة من مسحوق الكولاجين الى شاي البابونج وتشربه قبل الخلود ال النوم. كما أنها تشرب الكثير من الماء، لأنه جزء مهم من عملية ترطيب البشرة.

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استخدام العلاجات الموضعية باعتدال

أسرار جمال بشرة صوفيا فيرغارا



تستخدم صوفيا فيرغارا بشكل دوري العلاجات الموضعية لكن باعتدال، خصوصاً الريتينول والفيتامين سي، فهي لا تميل أبداً الى المبالغة لأنها تسبب في أحيان كثيرة أضراراً كبيرة للبشرة.

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تعزيز الجمال الطبيعي بالمكياج

بشرة صوفيا فيرغارا



لا تحب صوفيا فيرغارا الخروج من دون أحمر شفاه والبعض من البلاش والماسكرا المقاومة، كما أنها تلتزم بالألوان المناسبة لبشرتها، مثل البني والذهبي والبرونزي...

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