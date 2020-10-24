فوائد الخميرة الفورية لتسمين الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 01:46 مساءً - تعاني الكثيرات من النساء ذوات القوام النحيل أو ممن يعانين من الأرق والمشاكل المشابهة من نحافة الوجه، ولأن ذلك يؤثر على جمال الوجه وجاذبيته بشكل كبير، فقد جمعنا لك عدة خلطات من الخميرة، لكونها من أكثر المواد المهمة للجسم؛ نتيجة لاحتوائها على عدد من المعادن والفيتامينات، كالصوديوم والكالسيوم وغيرها.



خلطات الخميرة لتسمين الوجه

الخميرة لتسمين الوجه



عادة ما تمزج النساء ذوات الوجه النحيل ملعقتين من الخميرة مع الماء المقطَّر ويوضع المزيج على البشرة لمدة عشرين دقيقة لـ تسمين الوجه، وتُعَدُّ هذه الطريقة هي الأكثر شيوعًا، ولكن هناك عدة طرق أخرى لماسكات ذات فعالية سريعة يمكنك تجربتها.



هناك ماسك الخميرة والحلبة، ويمكنك تطبيقه بوضع ملعقة صغيرة من لبن الزبادي مع الخميرة الفورية وماء الورد ورشّة من الحلبة المطحونة ومزجهم جيدًا في وعاء، ثم تطبيق الخليط على الوجه وتركه لمدّة ساعتين على الأقلّ، ومن ثَمَّ غسلُه بالماء، ويُنصح بتكرار الوصفة مرّتين أسبوعيًّا للحصول على النتيجة المرغوبة.

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كما يمكنك استخدام ماسك الخميرة مع العسل، وذلك من خلال وضع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعيّ وملعقة من الزبادي وملعقة كبيرة من الخميرة الفوريّة وملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج في وعاء، وبعد الخلط يُوضع الخليط على البشرة ويُترك لمدّة عشرين دقيقة على الأقلّ، وبعدها يتمُّ غسله بالماء، ويُفضَّل تكرار الماسك لثلاث مرّات أسبوعيًّا للحصول على النتيجة المرغوبة.



كما يمكنك مزج الخميرة والشوفان، من خلال وضع ربع كأس من الحليب السائل وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وأخرى من نشا الذرة وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقتين من الشوفان المطحون بداخل وعاء، وبعد مزجهم طبقي الخليط على الوجه لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل، ثم اغسلي وجهك بالماء.



تحتوي الخميرة على العديد من الفوائد الجمالية، حيث تحافظ على البشرة بشكل كبير، ولذلك تدخل في تركيب بعض أنواع المستحضرات التجميلية والأدوية العلاجية، فهي تُحافظ على شباب البشرة، وتُؤخّر ظهور التجاعيد وتُقلِّل نسبتها؛ نظرًا لوجود كائنات حية وحيدة الخلية داخل الخميرة تحتوي على بروتين يُساعد على تأخير علامات الشيخوخة، كما تُحفِّز عمل الدورة الدموية الدقيقة في الجسم، مما يُساهم في وصول الغذاء إلى سطح الجلد ومنحه حجمًا أكبر.

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