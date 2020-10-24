عطور نسائية أنيقة للشتاء مناسبة لكل الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 01:46 مساءً - تتميز العطور الشتوية في معظمها بنغماتها الدافئة والراقية التي توفر للمرأة رائحة فخمة تدوم لساعات طويلة. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة رائعة من أجمل وأرقى العطور النسائية الشتوية التي تناسب مختلف الأوقات، لتختاري من بينها أفضل عطر نسائي شتوي.



JOY by Dior Eau de Parfum Intense

JOY by Dior Eau de Parfum Intense



إنه من أجمل العطور الصادرة من علامة ديور العريقة Dior، وهو يمثل أحد أرقى العطور الشتوية، التي تجعل المرأة تضج أنوثة ورقياً وتضفي على إطلالتها أناقة فريدة. يتميز هذا العطر برائحة دافئة تتركز في شكل أساس على الأخشاب وزهر البرتقال والورود والفانيليا.

تابعي المزيد : أفضل العطور النسائية الأنثوية... ستجعل إطلالتك أيقونية



Tiffany & Love for Her Eau de Parfum

Tiffany & Love for Her Eau de Parfum



إنه عطر مشرق ، تحتل رائحة الحمضيات فيه الصدارة، والتي تمنح المرأة رائحة طيبة جداً وآسرة، وهو مثالي جداً لسهرات وحفلات ومناسبات الشتاء. فهذا العطر الأخاذ، سيضفي على إطلالتك لمسة مبهرة تجعلك محط الأنظار في كل مكان.

تابعي المزيد : مجموعة مميزة من العطور المناسبة للجنسين





Mon Guerlain Eau de Parfum Intense



هذا العطر الصادر من علامة غيرلان Guerlain، مستوحى من النجمة العالمية أنجلينا جولي، وهو يتميز برائحته الجريئة والمثيرة التي تتركز بشكل أساسي على اللافندر والفانيليا والباتشولي. وقد صُمم هذا العطر تكريماً للمرأة العصرية التي تطمح الى تعزيز أنوثتها بعطر راق وجذاب يلفت الأنظار إليها.

تابعي المزيد : مجموعة من العطور الراقية... لا تفوتي تجربتها!



Chloé Atelier des Fleurs Jasminum Sambac Eau de Parfum

Chloé Atelier des Fleurs Jasminum Sambac Eau de Parfum

إذا كنت من عشاق رائحة الياسمين، سيشكل هذا العطر من كلوي Chloé الخيار المثالي لك هذا الشتاء، فرائحته كحلم زهري أبيض ناعم إنما يدوم طويلاً، مما يجعله مثالياً لأوقات العمل، فمن خلاله تضفين على طلتك لمسة مميزة، وفي الوقت نفسه تتركين لدى الآخرين بصمة تميزك عن غيرك.

Advertisements

تابعي المزيد : أفضل العطور الخليجية لرائحة أنيقة



Tom Ford Soleil Neige Eau de Parfum

Tom Ford Soleil Neige Eau de Parfum



هذا العطر الشرقي - الزهري هو من أجمل خيارات العطور الشتوية، من علامة دار توم فورد Tom Ford ، وهو يتميز برائحته القوية والجذابة التي تلائم الجنسين. إنه عطر شتوي بامتياز، فمقدمته تشتمل على البرغموت وبذور الجزر، أما قلبه فيشتمل على الورد والياسمين وبراعم البرتقال والزهور البيضاء والورد التركي. فيما قاعدته تتكون من الفانيليا.

تابعي المزيد : أرقى العطور النسائية الجديدة لخريف 2020



Mémoire d'une Odeur Eau de Parfum

Mémoire d'une Odeur Eau de Parfum



هذا العطر من علامة قوتشي Gutti، فريد من نوعه، كونه يمزج نغمات غير متوقعة وغامضة، وهي خشب الصندل الدافئ وخشب الأرز المهيب وبتلات الياسمين المرجانية، مع لمسة رائعة من الفانيليا الحلوة. فإذا كنت من محبات هذه النغمات، فلا تترددي في تجربة هذا العطر الرائع هذا الشتاء.

تابعي المزيد : أساليب متنوعة لمزج العطور الشرقية



Hermes Twilly d'Hermes Eau Poivre

Hermes Twilly d'Hermes Eau Poivre



هذا العطر الوردي – الخشبي مثالي للأجواء الباردة، فهو يرتكز بشكل أساسي على نغمات الفلفل الوردي والباتشولي الدافئة، إضافة الى الورد. يشكل هذا العطر خياراً رائعاً لسهرات الشتاء، حيث أن رائحة الخشب والفلفل تشعرك بالدفء، فيما رائحة الورد تمنحك إحساساً بالانتعاش والحيوية والنشاط.

تابعي المزيد : لا ترتكبي هذه الأخطاء أبداً عندما يتعلق الأمر بالعطور