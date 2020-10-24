فوائد الشاي الأسود للشعر ستذهلك معرفتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 01:46 مساءً - التمتّع بشعر جميل وصحي، يزيد من جمال المرأة ويزيد ثقتها بنفسها. وللحفاظ على شعر جذّاب وصحي، لا بدّ من تخصيص روتين جمالي للعناية به، والحدّ من مشكلات التقصّف أو تساقط الشعر والقشرة وغيرها. لذا، ليس أفضل من البحث عن الطرق التجميلية الطبيعية التي تحتوي على خصائص هامة ومفيدة في علاج جميع مشكلات الشعر ومنحه اللمعان والنضارة. ولعلّ أهمها الشاي الأسود؛ لاحتوائه على فوائد جمالية جمّة؛ نظرًا لغناه بمضادات الأكسدة، التي تُساهم في منح الشعر النعومة واللمعان ومحاربة الخلايا المسببة لتساقط الشعر وغيرها من الفوائد الرائعة للشاي الأسود التي سيطلعك عليها "الخليج 365.نت" في السطور الآتية:



فوائد الشاي الأسود للشعر لا تعدّ ولا تحصى

فوائد الشاي الأسود للشعر

يتمتّع الشاي الأسود بنكهة مُميَّزة ومنعشة ويُعتبر من أكثر المشروبات الساخنة استهلاكًا في العالم، ويحتوي على صبغة نباتية تسمى الفلافونويد، وهي موجودة في الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والشوكولاتة، ويتم إنتاج الشاي الأسود من الأوراق المُعتّقة أو المُخمّرة لنبات الكاميليا الصينية، ويُصنع بإستخدام أوراق الشاي المؤكسدة التي ذبُلت وتحوّل لونها إلى اللون البني، حيث تؤدي عملية الأكسدة إلى تكوين مركّبات الثيافلافين والثياروبيجينز، وهي المسؤولة عن مذاقه المُميَّز، ولونه.



الحدّ من تساقط الشّعر

يتميّز الشاي الأسود بخصائص فعّالة تُساعد في الحد من تساقط الشعر

يُساعد شرب الشاي الأسود على التخلّص من تساقط الشعر، ويُعتبر حلاً فعَّالاً، حيث يقوم بتقليل التوتر، ويسحب الجزيئات التّفاعلية المُحتوية على الأكسجين، وذلك بفضل مضادّات الأكسدة الموجودة فيه والتي تعمل على محاربة الخلايا المسببة لتساقط الشعر، كما أنَّ نسبة الكافيين الموجودة في الشاي تحدّ من هرمون DHT المُسببّ لتساقط الشعر.



تعزيز نموّ الشّعر

يُساعد الشعر الأسود في تحفيز نمو الشعر

يُحفّز الشاي الأسود المُخمّر من نموّ الشّعر مع الاستمرارية في استخدامه لمدةٍ لا تقلّ عن أسبوعين، وذلك من خلال استخدامه موضعياً على فروة الرأس، واستخدامه بدرجة حرارة الغرفة، فقد ثبت في دراسة علمية أنّ استخدام منقوع الشاي الأسود المُخمّر على الشعر لمدة أسبوعين يُحفّز نموه.



منح الشّعر اللمعان

يُساهم الشاي الأسود في منح اللمعان للشعر

يُساعد الشاي الأسود على تنعيم الشعر وتخلصيه من التطاير والجفاف، ويمنح الشّعر الباهت اللمعان والإشراق والنّعومة، وذلك عن طريق غسل الشّعر به بعد غسله بالشامبو.



تغميق لون الشعر

غسل الشعر بمحلول الشاي الأسود يعمل على تغميق لون الشعر

يُعتبر غسل الشعر البنّي بمحلول الشاي الأسود المركّز واحدة من أفضل الطرق لتغميق لونه، وذلك من خلال نقع ثلاث أكياس شاي أسود في كوبين من الماء المغلي لمُدة خمس دقائق، وتركه حتى تبرد، ثم توزيع منقوع الشاي على الشعر، وتركه حوالي ساعة ثم غسله، وإلى جانب دور الشاي الأسود في تغميق لون الشعر فهو يزيد لمعانه ونعومته أيضاً، ويمكن إستخدامه بتوزيع منقوعه على شعر نظيف، أو بمزجه مع مُنعّم الشعر، وتركه مدة ساعة ثم غسله.

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التخلّص من الشيب

الشاي الأسود يقضي على الشيب في الشعر

يساعد استخدام منقوع الميرمية مع الشاي الأسود على التخلّص من الشّيب، ويمكن تحضريه من خلال نقع كمية متساوية من الميرمية والشاي في الماء، ثم وضعها على الشعر.

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وصفات الشاي الاسود للشعر

طرق استخدام الشاي الأسود لعلاج مشكلات الشعر

تعرّفي معنا على كيفية تطبيق مغلي الشاي الأسود على الشعر:



الشاي الأسود لعلاج الشّعر الباهت

خلطة الشاي الأسود للشعر لعلاج الشعر الباهت

يُساعد الشاي على تلوين وتغميق لون الشّعر، ويمنحه اللمعة البرّاقة، كما يُعدّ علاجاً فعّالاً لمنح الشّعر الباهت الحياة والإشراق، وتُحضّر هذه الوصفة كالآتي:

المُكوِّنات:

ملعقتان صغيرتان من أوراق الشاي الأسود.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

تُغلى أوراق الشاي الأسود في كوبٍ من الماء، ويُترك لدقائقٍ حتى ينقع، ثم يُترك منقوع الشاي جانباً ليبرد، يُوضع منقوع الشاي على الشّعر، ويُترك لمدّة ساعةٍ كاملة، يُغسل الشّعر بالماء البارد ودون إستخدام شامبو، يُكرّر استخدام الوصفة مرةً كلّ أسبوعين.



الشاي الأسود لتغطية لون الشيب باللون الرّمادي الغامق

خلطة الشاي الأسود لتغميق لون الشعر

يمنح الشاي الأسود الشيب لوناً غامقاً من خلال صبغه بالمُكوِّنات الطبيعية المتواجدة بالشاي خلافاً لأنواع الصبغات الأخرى التي تحتوي على مكوناتٍ كيميائيّة، ويُغطّي منقوع أوراق الشاي المُجفّف الشيب بلونٍ رماديٍّ غنيٍّ ولامع.

المُكوِّنات:

ثلاثة أكياس من الشاي الأسود.

كوب من الماء المغلي.

ملعقتان كبيرتان من الميرمية المُجفّفة، أو إكليل الجبل أو القرّاص، وتُحدّد الكمية حسب الشّعر المُراد تغطيته.

طريقة الإستخدام:

تُنقع أكياس الشاي في كوب الماء لليلةٍ كاملة، مع إضافة ملعقتين من الميرمية أو أيِّ نوعٍ من الأعشاب المذكورة أعلاه، تُزال أكياس الشاي والأعشاب من الماء وتُعصر جيداً، ومن ثم، يُغسل الشّعر بالشامبو كالمعتاد، ثمّ يُوزّع منقوع الشاي والأعشاب على كامل الشّعر وبالتساوي من الجذور إلى الأطراف دون غسله، يُكرّر إستخدام منقوع الشاي يومياً؛ حتى يتمّ تغطية الشّعر باللون الدّاكن.



الشاي الأسود لصبغ الشّعر

خلطة الشاي الأسود لصبغ الشعر

يحتوي الشاي الأسود على مكوناتٍ صابغةٍ حمراء أو سوداء تجعل منه صبغةً طبيعية للشعر.

المُكوِّنات:

كمية من الحناء.

كمية من منقوع الشاي الأسود.

طريقة الإستخدام:

تُخلط الحناء وتُعجن بمنقوع الشاي الأسود، يُوضع مزيج الحناء والشاي على الشّعر وفروة الرأس، يُترك من ساعة إلى ساعتين، ثم يُغسل بشامبو معتدلٍ وخفيف.

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