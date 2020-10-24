أزياء باللون الزهري لتودّعي شهر أكتوبر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 01:46 مساءً - يُعد اللون الزهري من الألوان المُفضلة لدى أغلب الفتيات، فمن الصعب أن تخلو خزانة أي فتاة من أزياء باللون الزهري، حيث تتميز بنعومتها وأناقتها، وهو ما يجعلها تناسب كل الإطلالات.

ومع قدوم فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، يقل استخدام اللون الزهري أثناء تنسيق الإطلالات اليومية، نظراً لاعتماد أغلب إطلالات الشتاء على الأزياء ذات الألوان الداكنة والترابية.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة أزياء باللون الزهري لتودعي شهر أكتوبر بإطلالات أنيقة ومميزة:



بدلة باللون الزهري

بدلة باللون الزهري



إذا كنتِ تُفضلين الإطلالات الرسمية وتبحثين عن إطلالة عصرية باللون الزهري تناسب أوقات العمل، يمكنكِ تنسيق بدلة أنيقة باللون الزهري، تتكون من بليزر زهري قصير مع بنطلون ضيق قصير بنفس لون وقماش البليزر، إضافة إلى قميص من الساتان باللون الزهري المنقط بالأسود.

ولتكملي إطلالتك الرسمية الأنيقة، يمكنكِ ارتداء حذاء ذي كعب عالٍ باللون الأوف وايت، مع ساعة فضية اللون.

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معطف باللون الزهري

معطف باللون الزهري



لإطلالة نهارية أنيقة تودعين بها شهر أكتوبر، يمكنكِ اعتماد معطف من القطن باللون الزهري الداكن، مع تنورة ضيقة متوسطة الطول باللون الأبيض، وتوب قصير بلون التنورة نفسه.

معطف باللون الزهري



كما يمكنكِ أيضاً ارتداء المعطف الزهري بشكل آخر، من خلال ارتدائه مع بنطلون بلون أزرق داكن من القماش الكاروهات ذي الأرجل الواسعة، وتوب أبيض أو زهري فاتح، إضافة إلى صندل مفتوح ذي كعب عالٍ.

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فستان قصير باللون الزهري

فستان قصير باللون الزهري



إذا كنتِ تُفضلين الإطلالات الأنثوية الأنيقة، وتبحثين عن إطلالة جذابة باللون الزهري لسهرة مسائية مميزة، يمكنكِ اعتماد فستان قصير ضيق باللون الزهري، ذي أكمام بأطراف واسعة، مع خطوط سوداء رفيعة تزين حافتي الأكمام.

ويمكنكِ تنسيق هذا الفستان الأنيق مع صندل باللون البيج ذي كعب عالٍ، وتسريحة شعر منسدلة ذات غرة جانبية، لإطلالة أكثر جاذبية وأناقة.

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بليزر باللون الزهري

بليزر باللون الزهري





لإطلالة نهارية أنيقة، تناسب أوقات العمل، ويمكن اعتمادها أيضاً أثناء الذهاب للجامعة، يمكنكِ ارتداء بليزر باللون الزهري، ذي ياقة عريضة مزدوجة، مع بنطلون باللون الأخضر الفاتح، وبلوزة من الحرير الملون بالزهري والأخضر الداكن.

ولتكملي إطلالتك الأنيقة، يمكنكِ تنسيق صندل ذي كعب عالٍ باللون الأخضر، مع حقيبة صغيرة بنفس لون البنطلون، إضافة إلى نظارة شمسية ذات عدسات اللون البني.

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فستان بليسيه باللون الزهري

فستان من البليسيه باللون الزهري



تعد الفساتين والتنانير البليسيه من أبرز صيحات الموضة في الآونة الأخيرة، فإذا كنتِ تُفضلين هذه الصيحة الأنيقة، وترغبين في اعتمادها في أزياء باللون الزهري، يمكنكِ ارتداء فستان باللون الزهري بتصميم البليسيه، مع حقيبة وحذاء باللون الزهري، لتكملي إطلالتك الخريفية الأنيقة.

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