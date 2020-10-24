قلة شرب الماء يعرضك لأمراض خطيرة

أوضحت دراسة جديدة أن صحة كبار السن تتأثر بالأمراض التي تتعلق بالجفاف، كأمراض الكلى والدم والقلب، ويشير باحثون إلى أهمية ترطيب الجسم وشُرب المياه مع التقدم في العمر.

ومن أضرار قلة شرب الماء، كما ذكرها موقع "سكاي نيوز"، الآتي:

تؤدي خسارة الماء واستهلاكه بكميات أكبر ممّا يحصل عليه الجسم إلى حدوث الجفاف الأمر الذي قد يسبب اختلالاً للجسم، مثل: البوتاسيوم، والفوسفات، والصوديوم، والتي تُعدُّ ضرورية لعملية نقل الإشارات الكهربائية بين الخلايا، والتقليل من اختلاطها، إذ قد يسبب ذلك حدوث النوبات، مثل حركات العضلات اللاإرادية، وفقدان الوعي.

وتتمثل الاعراض الأخرى للجفاف المعتدل لدى البالغين، بحدوث جفاف في الفم، والخمول، ووهن العضلات، وصداع في الرأس، والدوخة، أمّا لدى الاطفال فقد تتمثل الأعراض بظهور بقعة غائرة على الجزء العلوي من الرأس.

إضافة إلى ذلك يؤدي نقص المياه في الجسم إلى جفاف اللسان والفم، وسرعة الانفعال، وعدم سيلان الدموع عند البكاء، والعيون أو الخدود الغائرة.

علامات تشير إلى عدم شرب الماء

توجد بعض العلامات التي تُشير إلى عدم شرب كميات كافية من الماء، مثل: الشعور بالعطش، والشعور بالتعب، والدوار أو حدوث اختلال في التوازن، جفاف الفم والشفاه والعينين، وقلّة عدد مرات التبول إلى أقلّ من 4 مرات في اليوم، وظهور رائحة قوية للبول، وظهوره باللون الأصفر الداكن.

5 أخطاء ترتكبها عند شرب الماء "أبرزها الوقوف"

تناول الماء أثناء الوقوف

Advertisements

قد لا تحصل على العناصر الغذائية من الماء إذا تناولته خلال الوقوف، لأنه قد لا يصل بالفعل إلى الأعضاء التي يجب أن يصل إليها.

تناول الماء مباشرة قبل أو بعد تناول الوجبة.

عند تناول الماء قبل تناول الوجبة مباشرةً، لا يمكنك تناول الطعام بالشكل الصحيح، وإذا لم تأكل بشكل صحيح، فلن تحصل على ما يكفي من التغذية، كما أن تناول الماء مباشرة بعد تناول الوجبة يعطل عملية الهضم، كما يمكن أن يسبب الإمساك والغثيان.

تناول الكثير من الماء

على الرغم من أن معظم الناس لا يشربون ما يكفي من الماء، إلا أن هناك القليل ممن يبالغون فيه، حتى عندما يتعلق الأمر بالمياه، فإن شرب الماء الزائد ليس له فوائد صحية، ويمكن أن يسبب نقص الصوديوم في الدم، ويسمى أيضًا تسمم المياه، وقد يؤدي إلى تورم في الدماغ والغيبوبة.

عدم تناول الماء قبل وبعد التمرين

كثير من الناس لا يحصلون على الماء قبل وبعد التمرين، يمكن أن يسبب هذا الشعور بالصداع، لذا يجب على المرء أن يشرب ما لا يقل عن 250 مل من الماء قبل نصف ساعة من التمرين، كما يجب عليك الاستمرار في احتساء الماء أثناء التمرين.