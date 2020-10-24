ريهام حجاج تنعي وفاة والد زوجها محمد حلاوة: "حمايا الحبيب الغالي"

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علاقات و مجتمع
نعت الفنانة ريهام حجاج، وفاة والد زوجها المهندس نبيل حلاوة، والد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ودونت "حجاج": "البقاء و الدوام لله وحده توفي الي رحمة الله تعالى حمايا الحبيب العزيز الغالي المهندس نبيل حلاوة".
وتابعت: "إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن و إنا علي فراقك لمحزنون".
وتوفى صباح اليوم السبت، المهندس نبيل حلاوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وعضو مجلس الشورى السابق ورئيس هيئة النقل العام الأسبق، بعد مسيرة حافلة وطويلة فى العمل العام، سواء فى العمل التنفيذي أو العطاء السياسي والوطني لبلاده إذ شغل الراحل نبيل حلاوة مناصب كبرى متعددة أثبت فيها نجاحًا كبيراً عبر سنوات عطاءه المتعددة.
والمهندس نبيل حلاوة، هو والد رجل الصناعة وعضو مجلس الشيوخ النائب محمد حلاوة، وتجرى حالياً ترتيبات الدفن فى مقابر العائلة وتحديد مواعيد العزاء.
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