تصدرت "ترند الجونة".. معلومات عن سارة التونسي "ملكة جمال العرب" (صور)

علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة سارة التونسي محركات بحث جوجل بعد حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهورها بإطلالة سندريلا مرتدية فستانا باللون الأخضر الفاتح، بتصميم المنفوش بقماش التل مع المكشوف من منطقة الصدر.

استطاعت سارة التونسي أن تخطف القلوب في موسم رمضان الماضي من خلال دورها في مسلسل "100 وش"، ويرصد "هُن"، أبرز المعلومات عن سارة التونسي.

ممثلة تونسية ابنة الفنان محمد الغضاب، واسمها الحقيقي سهير.

درست سارة التونسي في تونس علوم الإعلام والاتصال وحصلت على منحة دراسية في إسبانيا، وهناك شاركت في أول دور لها في فيلم أسباني قصير باسم "أحبك".

حازت سارة التونسي على لقب ملكة جمال تونس، وكان مشروعها في المسابقة هو "كيفية اكتساح اللهجة المصرية للعالم العربي"، كما فازت بلقب ملكة جمال العرب سنة 2017.

بدأت مشوارها الفني في مصر من خلال مشاركتها في فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف، ثم شاركت في مسلسل "حكايتي" من خلال قيامها بدور والدة ياسمين صبري، الأمر الذي سخر منه الجمهور نظراً لعدم وجود فارق عمري بينهما.

كانت آخر أعمالها الفنية مسلسل "100 وش".

كان لها ظهور ملفت في مهرجان الجونة عام 2019، عندما أطلت بفستان جريء أزرق مكشوف، مما عرضها للانتقادات وقتها.

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أبرز إطلالات سارة التونسي

الأناقة والاختلاف كانا عنوان إطلالات الفنانة سارة التونسي، فاستطاعت أن تخطف القلوب بموهبتها وأناقتها وجمالها.

انطلاق فاعليات مهرجان الجونة

وانطلقت مساء أمس، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.