تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في مهرجان الجونة.. ذوق زوجها

لايف ستايل

بإطلالة زرقاء لامعة، تألقت الفنانة ياسمين صبري، على السجادة الحمراء، مساء أمس، خلال فاعليات افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ولفتت "ياسمين" الأنظار، بفستان أزرق تميز بأنه "أوف شولدرز" ولامع، كما أنه منقوش وبحزام رفيع، من توقيع "Jean Pierre Khoury"، مع تسريحة شعر انسيابية.

كما اعتمدت الفنانة على "كوليه" من الألماسات مرصع بالأحجار الكريمة، ذات اللون الأزرق.

وخلال لقاء قصير أجرته مع الإعلامية، لميس الحديدي، أكدت الفنانة، أنها تفضل اللون الأزرق. وعن إطلالتها واختيار "الكوليه الألماس"، قالت: "ده ذوق أحمد" في إشارة لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

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وأضافت أنها بدأت القراءة في مجال التطوير الذاتي منذ 5 سنوات، ثم بدأت تدرس في هذا المجال: "بحب أستثمر وقتي زي ما حصل في أزمة كورونا، أولًا اتجوزت، وده مهم جدًا، الحياة الشخصية مهمة جدًا لأنها تحقق التوازن".

وانطلق أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذي حرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

وكلفت إدارة المهرجان فريق "سلامة" خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.