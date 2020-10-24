مشروبات عشبية لتعزيز مناعتك في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - مع دخول فصل الشتاء تزداد حالات الإصابة بنوبات البرد والعديد من الأمراض التنفسية الأخرى، وفي ظل أزمة فيروس كورونا، تبرز الحاجة إلى بعض الوسائل لتعزيز المناعة.

وفيما يلي مجموعة من المشروبات العشبية لتعزيز مناعتك في الشتاء، بحسب موقع تاتا كليك الإلكتروني، وفقا لما ذكره موقع "24 الإماراتي".

شاي الزنجبيل والكركم

الزنجبيل والكركم معروفان بخصائصهما القوية المضادة للالتهابات، حيث يمكن غلي الزنجبيل والكركم في الماء وإضافة مسحوق الشاي للحصول على شاي قوي يحمي من عدد كبير من الأمراض.

شاي الليمون والفلفل

مزيج مميز يساعد على علاج نوبات البرد والسعال والصداع والتوتر، ويدعم احتساء هذا الشراب عدة مرات في الأسبوع نظام المناعة، ويبعدك عن جميع أنواع الأمراض الموسمية.

شاي البابونج

غني بمضادات الأكسدة، ويستخدم شاي البابونج كعلاج طبيعي للعديد من الحالات الصحية. بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة، من المعروف أنه يحسن نوعية النوم ويعزز صحة الجهاز الهضمي ويتحكم في مستوى السكر في الدم.

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الشاي الأخضر

يحتوي على نسبة عالية من المركبات الحيوية الصحية ومضادات الأكسدة، ويساعد في الحفاظ على صحة ولياقة الجسم، ومعروف على نطاق واسع بأنه يساعد على إنقاص الوزن، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والوقاية من مرض السكري من النوع 2 وتحسين وظائف المخ.

شاي النعناع

يشتهر شاي النعناع بخصائصه المبردة والمعالجة لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم. ويعمل النعناع كمرخي للعضلات ويمكن أن يخفف من الصداع وتشنجات الدورة الشهرية. ويتميز النعناع بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والالتهابات، لذا فهو يساعد في محاربة انسداد الجيوب الأنفية والسعال ونزلات البرد الشائعة.

شاي القرفة

القرفة غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، وتقاوم مضادات الأكسدة الأكسدة الجذور الحرة، وهي جزيئات تتلف الخلايا وتساهم في الإصابة بالأمراض. ويمكن للمركبات الموجودة في شاي القرفة محاربة البكتيريا والفطريات، وتتحكم في مستويات السكر في الدم وضغط الدم، وتعزز صحة القلب وتقلل من الألم الناجم عن تقلصات الدورة الشهرية.

شاي الكركديه

غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن التسبب بالأمراض، ويتحكم في ضغط الدم ويمكن أن يعزز فقدان الوزن، وتساعد خصائصه المضادة للميكروبات أيضاً في محاربة البكتيريا.