تعرف على الفئات الممنوعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية

صحة

مع بدء العام الدراسي الجديد، تحرص العديد من الأمهات على حصول الأبناء على لقاح الأنفلونزا الموسمية، لتقوية المناعة وتفادي الإصابة بالفيروسات.

وعلى الرغم من أهمية وفوائد اللقاح، إلا أن البعض قد يخشى أعراضه الجانبية، خاصة الفئات الممنوعة منه.

ومن جانبه قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن لقاح الأنفلونزا الموسمية، ليس له أي أعراض جانبية على الإطلاق، إلا في حالات نادرة للغاية.

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وأضاف "الحداد" خلال حديثه لـ"هن"، إن هناك بعض الآثار الجانبية، ولكن في حالات نادرة، تتمثل في التالي:

– الآلام الموضعية بموضع الحُقن

– الإحساس بتكسير في العظام

وعن الفئات الممنوعة من اللقاح، أشار "الحداد" إلى أن من يعانون من فرط الحساسية، مثل حساسية البيض أو اللقاح، ممنوعون منه، كما أن الأطفال أقل من 6 أشهر لا يتناولونه.

وكان العام الدراسي الجديد، بدأ يوم السبت الماضي على مستوى محافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة من قِبل الدولة، في إطار مواجهة تفشي أزمة فيروس كورونا.