جاكيت السقا ولحاف بشرى وكتاف الدغيدي.. اسوأ إطلالات افتتاح الجونة

لايف ستايل

انطلقت مساء الجمعة، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتقطت عدسات الكاميرات إطلالات الفنانات على السجادة الحمراء، منذ اللحظة الأولى من انطلاق المهرجان.

اختيارات متعددة، وفساتين مختلفة تظهر بها الفنانات بالمهرجان في كل مرة، وألوان زاهية، وموديلات بين الجذاب والمختلف والغير معتاد، تألقت بها الفنانات.

وعلى الرغم من نجاح العديد منهن للفت الأنظار بإطلالاتهن، إلا أن البعض الآخر لما يُوفق في اختيار الموديل المناسب.

مها الصغير زوجة السقا

ولعل أبرز هؤلاء الفنانات، كانت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، التي ظهرت بفستان "فوشيا" نيون، من البيلسيه، لكنها حرصت على ارتداء جاكيت بدلة سوداء، يشبه بدلة الرجال مع الفستان ما أخفى تفاصيله، وسط اعتقاد البعض أن زوجها هو من أعطاها ذلك "جاكيت" بسبب انخفاض درجة الحرارة في مدينة الجونة، إلا أن "الصغير" نشرت تفاصيل إطلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، موضحة أن الإطلالة يتكون من الفستان و"جاكيت" معانا من دار الأزياء البريطانية Christopher Kane.

وبعيدًا عن تفاصيل الإطلالة، تعرضت "الصغير" لانتقادات لاذعة من المتابعين، وسخرية واسعة على اختيارها.

إنجي علي

اختارت الإعلامية، إنجي علي فستان أسود من الستان، لم توفق فيه على الإطلاق، حيث جاء الموديل منفوش قليلًا، كما أنه ظهر ضيقا للغاية من منطقة البطن والخصر، مما أظهرها بوزن زائد.

بشرى

على الرغم من اهتمامها بتفاصيل المهرجان، إلا أن الفنانة اختارت فستان غير موفق، حيث ارتدت فستان "بيبي بلو" مرصع بالفصوص، مع كب ستان "منفوخ" بنفس اللون، وصفه البعض بالـ "لحاف".

جومانا مراد

أما عن الفنانة السورية جومانا مراد، ظهرت الفنانة بفستان بخليط من درجات الأخضر والأصفر، وتميز الفستان بأنه طويل، وكذلك بوجود الاستراسات، إلا أنها لم توفق في اختيار الموديل.

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هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي، بإطلالة جريئة ومختلفة إلى حد كبير، حيث ظهرت بقميص بلون فاتح "أوف وايت"، له اكستنشن، مع جيبة قصيرة باللون البرتقالي، واعتمدت الفنانة على فتح القميص.

علا رشدي

لم توفق الفنانة علا رشدي هذه المرة في إطلالتها، حيث اعتمدت على فستان مكشوف باللون "الجولد" اللامع، له فتحة ساق طويلة، مع شعر كيرلي مجعة بشكل لافت، وغير معتاد، فضلًا عن المكياج داكن اللون.

إيناس الدغيدي

ظهرت المخرجة إيناس الدغيدي، بفستان غير معتاد من السيلفر، وبـ "شراشيب"، أظهرها بأكتاف عريضة للغاية.

وانتهى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذي حرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الإفتتاح إبنته الفنانة شيرين رضا.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.