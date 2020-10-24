"لورديانا مبتحبوش".. الراقصات الأجانب وقصص الارتباط بالرجل المصري

علاقات و مجتمع

من وقت لآخر، تثير الراقصات الأجانب المتواجدات في مصر، الجدل حولهن، خاصة في حياتهن خارج الساحة الفنية، وأحاديثهن في اللقاءات الإعلامية، وبينها أيضًا نظرتهن للرجل المصري، والتي اختلفت حوله الآراء.

لورديانا مش بتحب الرجل المصري

قبل أيام انتشر مقطع فيديو للراقصة البرازيلية لورديانا، تداولته منصات السوشيال ميديا، بشكل كبير وتباينت حوله ردود الأفعال ما بين معجب بها ومن رفض رقصها.

ومن وقتها ذاع صيت الراقصة البرازيلية، إذ نقل عنها طارق عبدالمحسن، مدير أعمالها، رؤيتها عن الرجل المصري، خاصة بعد تلقيها عروض زواج كثيرة من محبيها في مصر، إذ أوضح في تصريحات له، أن "لورديانا" لا تفكر في الارتباط حاليًا ولا تفضل الرجل المصري، إذ أن الرجل البرازيلي هو فتى أحلامها.

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صافيناز وشائعات الزواج

الوضع بالنسبة للراقصة صافيناز، كان مختلفا، ففي وقت سابق ارتبطت الشائعات حولها، بزواجه عرفيًا من رجل مصري، يمتلك شركة سياحية، بعدما انتهى عقد إقامتها في مصر.

وتداول وقتها رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للراقصة صافيناز، بفستان الزفاف، لكن مدير أعمالها نفى ذلك.

جوهرة.. شائعات الارتباط مستمرة

أما الراقصة الروسية جوهرة، فقد ارتبط اسمها أيضًا بالعديد من الشائعات، حول زواجها من مصري، كان آخرها، شائعة زواجها من رجل الأعمال علاء حكيم، بعدما نشر حساب منسوب للراقصة جوهرة معلقة عليها: "سوف أتزوج رجل الأعمال المصري علاء حكيم إذا كنا اتفقنا الآن نحن أصحاب جدد أنا أحبك يا حبيبي"، وهو ما نفاه رجل الأعمال.

وقبل ذلك كانت أيضًا انطلقت الشائعات حول ارتباط جوهرة بالفنان أحمد سعد، بعد إعلان انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، وسخرت وقتها الراقصة جوهرة من الشائعات المتداولة.