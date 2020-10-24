"آية".. حكاية سباحة بارالمبية قصتها بكتاب العربي للصف الثالث الابتدائي

علاقات و مجتمع

"منذ ولادتها من ذوي الإرادة وقد حققت حلمها بأن تكون أصغر بطلة في بعثة الرياضيين المصريين في دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية، التحقت بالمنتخب المصري لذوي الإرادة عام 2014 وناضلت لتشارك في بطولات عالمية"، جزء من كلمات وثقت مسيرة نجاح السباحة العشرينية آية أيمن، على صفحات كتاب مادة اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي، كرمز للإرادة والتحدي وقدوة لأجيال قادمة.

الصفحة بعنوان أصغر سباحة

بعنوان "أصغر سباحة" وفي صفحة معلوماتية تتوسط كتاب اللغة العربية للصف الثالث الابتدائ، استعانت وزارة التربية والتعليم بالسباحة البارالمبية آية أيمن، لتعليم الأطفال الصغار معنى التحدي والمثابرة، مكالمة هاتفية قبل نحو 5 أشهر تلقتها السباحة الشابة من الوزارة تخبرها بوقوع الاختيار على مسيرة نجاحها التي حصدت خلالها العشرات من الميداليات والجوائز، لوضعها ضمن مقرر المادة.

آية: طلبوا مني أكتب ملخص صغير عن مسيرتي في السباحة

"طلبوا مني أكتب ملخص صغير عن مسيرتي في السباحة وأبرز المحطات اللي حابة تسليط الضوء عليها"، تقول السباحة البارالمبية في بداية حديثها لـ"الوطن"، حيث كتبت بنفسها ملخصًا لمسيرتها راسلت به الوزارة على الفور، وسط شعور بالفرحة وصفته بقولها"حسيت بالتقدير لتعبي".

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قبل أن تتجاوز الـ عاما،16 استطاعت آية أن تصبح أول سباحة مصرية عربية تشارك في بطولة الألعاب الأولمبية الدولية، وأحرزت ميداليتين "فضية وبرونزية"، في بطولة العالم البارالمبية بالمكسيك عام 2017 وكان عمرها حينها 17 عاما.

دون الاستسلام لظروفها الخاصة، استطاعت السباحة العشرينية التوفيق بين حياتها العلمية في الدراسة ونجاحها الرياضي في السباحة، حتى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونالت وسام الجمهورية، لتصبح أول من يحصل عليه في تاريخ السباحة المصرية، حسبما جاء في الصفحة الخاصة بها في كتاب اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي.

"وسام وشهادة تقدير".. تكريم السيسي للسباحة آية أيمن

في يناير من عام 2018، التقت آية بالرئيس السيسي، في تكريم لم يستمر أكثر من دقائق قليلة، حصلت خلاله على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية، وشهادة تقدير سلمها لها الرئيس، ترويه صاحبة اللقب التاريخي لـ"الوطن" قائلة: "اللقاء بدأ باستقبال الرئيس لينا، بارك لينا وقالنا انتو شرفتونا ورفعتوا اسم مصر وكل واحد اتكرم بدرجة وسام مختلفة حسب ترتيب الميدالية الحاصل عليها"، وذلك بعد فوزها ببطولة السباحة البارالمبية التي أقيمت في المكسيك في ديسمبر 2018.

مبادرة وزارة التربية والتعليم لتوثيق قصة نجاحها اعتبرتها"آية" بتكريم معنوي لها وتقديرًا لما حققته من نجاح، خاصة وأن هذا الكتاب سيقرأه أطفال صغار، "أول ما قالولي كنت مش مصدقة إن إسمي وحكايتي هتكون جوا البيوت المصرية"، بحسب وصفها.

مع بداية العام الدراسي الجديد، حصلت السباحة البارالمبية على نسخة هدية من الكتاب، عليها إهداء مكتوب بخط اليد من الوزارة، وبحسب تعبيرها،"محتفظة بالنسخة في البيت،"أحب أوجه رسالة لكل لاعب مصري إنك بالإرادة و العزيمة هتقدر و مافيش حاجة هتوقفك".