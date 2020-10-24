صور.. حواجز بلاستيكية على الديسكات في مدرسة بطنطا للحماية من كورونا: الوقاية خير من العلاج

علاقات و مجتمع

في واحدة من أكبر مدن الدقهلية، وتحديدا بمدينة طنطا، كان الوعي لدى إحدى المدارس الخاصة كبيرا، فقط قررت المدرسة الحفاظ على صحة الأطفال والمدرسين على حد سواء، فبنت حواجز بلاستيكية على ديسكات الأطفال لمزيد من الحماية لهم.

في البداية شعر الأطفال بالغرابة، بسبب وجود حاجز بينهم لم يكن موجود من قبل، ولكن الخلفية لديهم عن وجد فيروس جديد منتشر جعلهم يعتادون الأمر بسرعة بحسب فاطمة الصاوي مدرسة اللغة العربية، "احنا المدرسة الوحيدة في طنطا اللي اتخذت الاجراءات الوقائية دي".

فكرة إقامة حواجز بلاستيكية، كانت فكرة إدارة المدرسة التي اجتمعت لاتخاذ الاجراءات التدابير اللازمة، تقول هبة رأفت وكيل مدرسة فاميلي سكول بطنطا، "خلاص مينفعش الأطفال يقعدوا في مجموعات عشان الانشطة فقلنا نفصلهم، وعملناها لـ كي جي والابتدائي والاعدادي".

ورغم التكلفة الكبيرة لم تجبر المدرسة أحد على دفع تكاليف إضافية، "المصاريف كانت متحددة من قبل الاجراءات دي والاهالي مدفعهواش طبعا دي كانت ع المدرسة"، ولأن بطبيعة الحال الأعداد في المدرسة محدودة، "قلنا مش لازمخ تعليم عن بعد، بس بردو كان لازم بقى ناخد اجراءات وقائية شديدة"، بحسب هبة.

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وأكملت هبة، "دي أمانة عندنا لأن الطفل هيحتك بالجد والاب والام فكنا قدر المستطاع بنحاول تأمنهم، والحمد لله الناس بيقولوا انهم مبسوطين بالاهتمام ومعظم التعليقات كويسة ونسبة الحضور كبيرة تكاد تكون 80% فده معناه ان الناس اطمنوا، وحتى الباصات فيها حواجز بلاستيكية".

لا بديل عن "الوقاية خير من العلاج"، لذا كانت الحاجز البلاستيكية ليست الحيلة الوحيدة التي لجأت إليها المدرسة، تقول فاطمة "عاملين مساحات بن الديسكات، وبين الأطفال والمدرسين، وكمان مينفعش يبقى في تعامل مباشر مع المدرسين، كدة أأمن شوية"، بحسب فاطمة.

وأكملت حديثها قائلة، "الأطفال صغيرين ابتدائي وكي جي، كانوا مستغربين جدا واتكلمنا بالراحة لكن عندهم خلفية من البيت انه في اجراءات لكورونا"، الحواجز البلاستيكية على الديسكات لم تكن الإجراء الوحيد، حيث تستخدم المدرسة أجهزة قياس حرارة، وبوابات تعقيم وفي الأدوار يوجد أرفف فيها كحول ومعقم، وأمام كل فصل وادخل الحمامات مطهرات ومعقمات".

كما يصعد الأطفال إلى الأدوار بأعداد قليلة، تقول فاطمة، "بنطلعم 2 2 والديسك حواليه حلجز بس لازم يجوا بالماسك بردو أو الفيس شيلد".