هل لقاح الأنفلونزا الموسمية ممنوع لكبار السن؟ طبيب مناعة يجيب

صحة

يتساءل البعض عن إمكانية استخدام كبار السن للقاح الأنفلونزا الموسمية، حيث يستخدمه الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر، ويزيد السؤال حول مضاعفات التطعيم على كبار السن.

وقال الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة، لـ"هُن"، إن لقاح الأنفلونزا من اللقاحات المهمة لكبار السن، للوقاية من الأنفلونزا.

الفئات التي تحتاج إلى لقاح الأنفلونزا

كبار السن.

الحوامل.

مرضى الأمراض المزمنة مثل السكر.

مرضى الكبد والكلى.

أصحاب المناعة الضعيفة.

الأطفال من سن 6-8 سنوات.

الأطفال الذين يتناولون الإسبرين حتى سن الـ18 عاما.

نصائح لكبار السن للوقاية من كورونا

بقدر الإمكان ارتداء الكمامة.

التقليل من التواجد في الأماكن المغلقة.

ارتداء الكمامة في المساجد والكنائس.

الابتعاد عن عادة التقبيل والسلام بالأيدي.

تناول الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة مثل الخضروات والفاكهة.

التقليل من التوتر والانفعال.

ممارسة اليوجا.

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أعراض فيروس كورونا

الأعراض الأكثر شيوعًا:

حمّى

سعال جاف

إرهاق.

الأعراض الأقل شيوعًا:

آلام وأوجاع

التهاب الحلق.

إسهال

التهاب الملتحمة.

صداع

فقدان حاسة التذوق أو الشم.

طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين

الأعراض الخطيرة:

صعوبة أو ضيق في التنفس.

ألم أو ضغط في الصدر.

فقدان القدرة على الكلام أو الحركة.

التمِس العناية الطبية الفورية إذا كنت تعاني أعراضًا خطيرة.

وعلى الأشخاص الذين يعانون أعراضًا طفيفة معالجة أعراضهم في المنزل حتى لو كانوا يتمتعون بصحة جيدة.

يستغرق ظهور الأعراض في المتوسط 5-6 أيام منذ إصابة الشخص بالفيروس، ولكن قد يستغرق ظهور الأعراض حتى 14 يومًا.