مصممة فستان رانيا يوسف الجرئ في الجونة: "لايق على شخصيتها"

لايف ستايل

علقت فيفيان معوض، مصممة فستان الفنانة رانيا يوسف، بفعاليات افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "لايق جدًا على السجادة الحمراء، ومختلف عن فساتين رانيا السابقة، وعلى الرغم إنه بسيط لكن مليان تفاصيل".

وأضافت "معوض" لـ "هُن": "مبسوطة إني اشتغلت مع رانيا، وإنها اختارت بنفسها إنها تلبس من تصميماتي".

متابعة: "رانيا لبست من عندي في الافتتاح، واختارت كمان فستان للختام، والفستانين اتنفذوا في 8 أيام بس".

وعن الفستان وتصميمه، التي تألقت به الفنانة اليوم، أكدت المصممة: "حابة نفسها بيه ولايق على شخصيتها".

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وأطلت "رانيا" بفستان جريء ومكشوف، يتميز بأنه فاتح اللون "بيبي روز"، وتميز بأنه مكشوف الصدر، وبفتحة جانبية طويلة.

فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي

وكان مهرجان الجونة السينمائي، قد أعلن ملصق دورته الرابعة، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية. فيما صرح انتشال التميمي مدير المهرجان: "ما أروع التواجد في ريفييرا البحر الأحمر الملهمة للعقول والحواس، والتي تخلق تجربة ممتعة في حب السينما.

هذا العام، هوية المهرجان مليئة بالألوان المبهجة والعناصر الثقافية المنوعة، المتناغمة فيما بينها من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم بينما تُعمل مدينة الجونة سحرها، وتكشف عن أحدث مساحاتها الفنية مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة".

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.