بين الجرأة والغرابة.. أبرز إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة

علاقات و مجتمع

تألقت الفنانات في مهرجان الجونة اليوم في دورته الرابعة، حيث اختلفت اطلالات الفنانات ما بين الجريئة والغريبة، ولكن كانت الاناقة عنوان ابرز ازياء الفنانات.

يستعرض "هُن" في التقرير التالي ابرز اطلالات الفنانات التي لفتت الانظار بعد انتهاء اليوم الأول.

لفتت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار، خلال مشاركتها على "ريد كاربد"، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت بفستان جريء ومكشوف، يتميز بأنه فاتح اللون "بيبي روز"، وتميز بأنه مكشوف الصدر، وبفتحة جانبية طويلة.

خطيبة محمد فراج

وصل الفنان محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، إلى فاعليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، لدورته الرابعة.

وظهرت "بسنت" بفستان جريء باللون الأخضر، جاء لامع من أعلى مرصع بالفصوص، مع إكستنشن أخضر ستان مفتوح، حيث جاء بدون بطانة نهائيًا كشف عن ساقيها.

ميس حمدان

تميزت اطلالة ميس حمدان بالأناقة وظهرت مرتدية فستانا باللون الأسود، واقتربت من "قصة الأميرات" بقماشة ميتاليك، ونسقت معه حذاء أسود، واعتمدت مكياج ترابي لإظهار جمال عيونها.

أمينة خليل

لفتت الفنانة أمينة خليل، الأنظار، خلال مشاركتها على "ريد كاربد"، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وأطلت "أمينة" بفستان زفاف أبيض اللون، الذي تميز بأنه مكشوف الظهر، ومزين بنقوش بسيطة، في إطلالة كلاسيكية.

يسرا في إطلالة تشبه الروب

ظهرت الفنانة يسرا، على السجادة الحمراء، خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بفستان مختلف ومميز بشكل كبير.

حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، بدرجة "المارون"، تميز بكونه "كت" دون أكمام، من الستان اللامع، يشبه "الروب"، مع فصوص لامعة من الألماسات عند منطقة الصدر.

ياسمين صبري بفستان "أوف شولدرز"

وأطلت "صبري"، بفستان أزرق اللون تميز بأنه "أوف شولدرز" ولامع، كما أنه منقوش وبحزام رفيع، مع تسريحة شعر إنسيابية.

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مي سليم بفستان مفتوح الصدر

بفستان سيمون مفتوح من عند الصدر، ظهرت الفنانة مي سليم على الـ"ريد كاربت" في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وارتدت مي سليم فستانا سيمون مفتوح من عند الصدر، وبه استراسات باللون السيلفر، ونفس الاستراس موجود على الجنب من أسفل، واعتمدت على عمل ذيل حصان كتسريحة شعر لها، وارتدت كوليه ماسي أنيق.

شيرين رضا

ظهرت الفنانة شيرين رضا بفستان مطرز "3 دي" بدون أكمام، والذي تميز بأنه طويل متعدد الألوان ومصنوع من الشيفون أسود المبطن بقماش فاتح اللون ومزود بذيل أسود طويل، مع مكياج سموكي.

زوجة آسر ياسين

ارتدت زوجة الفنان آسر ياسين كنزى عبدالله فستانا باللون الأسود مكشوف عند منطقة الخصر، ما أبرز رشاقتها، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الكتف.

غادة عادل

ظهرت الفنانة غادة عادل بفستان فوشيا لامع وطويل وبدون أكمام، والذي تميز بأنه مكشوف الصدر وخالِ من النقوش، مع مكياج سموكي وتسريحة شعر إنسيابية.

بشرى

خطفت الفنانة بشرى الأنظار اليها بعد ارتدائها فستانا باللون التركواز المكشوف من منطقة الصدر وممزوج بجزء على الأكتاف والأذرع، تزينت بمجموعة من المجوهرات.

دنيا ماهر

فاجأت الفنانة الشابة دنيا ماهر، جمهورها بـ"لوك مختلف" خلال تواجدها على السجادة الحمراء، بافتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت الفنانة بفستان أحمر من الستان "وان شولدر" مع الشعر الأسود الليس المنسدل، ومكياج هادئ للغاية.

هدى المفتي والأتربي يخطفان الأنظار

وظهرت الفنانة هدى الأتربي، بفستان قطيفة أسود، بأكمام، مع قفازات بنفس اللون والخامة أيضًا، وجاء الفستان بفتحة هوليود طويلة كشفت عن ساقها كاملًا.

بينما تألقت الفنانة هدى المفتي، بإطلالة جريئة ومختلفة إلى حد كبير، حيث ظهرت بقميص بلون فاتح "أوف وايت"، له اكستنشن، مع جيبة قصيرة باللون البرتقالي، واعتمدت الفنانة على فتح القميص، دون ارتداء ملابس أخرى معه.