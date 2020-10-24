قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل بسكويت الجبنة، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، بطريقة سهلة يمكن تحضيرها في المنزل.

مقادير عمل بسكويت الجبنة

1 ونصف كوب جبن شيدر مبشور

4 ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة

ثلاثة أرباع كوب دقيق

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة زعتر

1 ملعقة كبيرة حليب

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

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للوجه

سمسم

حبة البركة

طريقة عمل بسكويت الجبنة

يسخن الفرن على حرارة متوسطة

تجهز صينية خَبز بورق الزبدة

يخفق الجبن، الزبد، الدقيق، البيكنج بودر، الملح، والزعتر في الكبة حتى تمتزج جميع المكونات

يضاف الحليب إلى الخليط ويخفق حتى يتشكل العجين على شكل كرة

يُغلف العجين في ورق النايلون، ويترك في حرارة الغرفة لمدة 15 دقيقة

يرش القليل من الدقيق ويفرد العجين على شكل مستطيل كبير الحجم

يقطع العجين على شكل دوائر، وترص في صينية الخَبز

يخبز بسكويت الجبن من 12 إلى 15 دقيقة، او حتى يصبح ذهبي اللون