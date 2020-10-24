آسر ياسين: عملت بروفة مع ولادي قبل مهرجان الجونة

علاقات و مجتمع

قال الفنان آسر ياسين، عضو تحكيم مهرجان الجونة السينمائي، إنه أحضر أبناءه معه لكي يخلق لديهم ذكرى لطيفة، خاصة وأنهم كانوا معه منذ فترة قريبة في إعلان تلفزيوني.

وأضاف "ياسين"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة عن مهرجان الجونة، الجمعة، على قناة "ON" الفضائية، أنهم يعرفون جيدا أنه ممثل، ولكن لا يفهمون طبيعة المهنة، مشيرا إلى أن نجله طاهر يبلغ من العمر ست سنوات، وأمين أربع سنوات، وزين 6 أشهر.

وتابع، أنه أجرى العديد من "البروفات" معهم، وتحدث معهم عن المسؤولية، مشيرًا إلى أنهم التزموا بتعليماته.

وواصل: "نرغب في عمل فيلم بدلا من الجزء الثاني من مسلسل "100 وش"، حيث أن الأحداث ستكون مركزة أكثر، وجودة الإنتاج أفضل من 30 حلقة، وهذا يعطي الفرصة لصناعة أجزاء من الفيلم، أكثر من المسلسل، مشيرا إلى أنه يحضر حاليا لفيلم "الشايب".

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من جانبها، قالت الفنانة كندة علوش، إنها ربما تفكر في إحضار ابنتها "حياة" عندما تكبر إلى المهرجانات، لافتة إلى أن هذا الأمر يعطي الآباء سعادة بأن جزءا منهم وهم أبنائهم يشاركونهم الاحتفالات.

وأشارت إلى أنها تحضر حاليا لفيلم كوميدي، وهي متحمسة جدا له، معقبة: "أنا بحب الكوميديا رغم أن الناس ديما بيحطوني في أدوار نكد وعياط، وأنا متحمسة للتجربة وهو فيلم اسمه (بلالين)، وفكرته عن الأوضاع في زمن كورونا".

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داوود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".