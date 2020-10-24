علاقات و مجتمع
قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها تحاول أن تتعلم من أخطائها وأن تقدم أعمالًا فنية مقتنعة بها، مشيرةً إلى أنها عُرض عليها سيناريوهات كثيرة لمسلسل في رمضان، لكنها لم تقتنع بهم.
وأضافت صبري خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "ON" في سهرة خاصة بمناسبة افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة: "بقرأ ورق للمسلسل بس مش لاقية حاجة عجباني وعشان أنا بتعلم من اخطائي باخد وقتي بشكل أكبر".
وحول مقياسها للجمال، قالت: "المفروض الواحد مياخدش تقديره لنفسه من الناس، لكن ده مش معناه إننا نريح على الخط، لازم نشتغل على نفسنا ونطور منها جسديًا وذهنيًا بالقراءة".
وأوضحت، أنها بدأت القراءة في مجال التطوير الذاتي منذ 5 سنوات، ثم بدأت تدرس في هذا المجال: "بحب استثمر وقتي زي ما حصل في أزمة كورونا، أولًا اتجوزت، وده مهم جدًا، الحياة الشخصية مهمة جدًا لأنها تحقق التوازن".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري: استثمرت وقتي في أزمة كورونا واتجوزت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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