علاقات و مجتمع
قالت راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوني، إنها تعتبر الفنانة أنغام مثل أختها الكبرى، وصديقتها، ونصحتها قبل زواجها من "الشرنوبي"، لافتة إلى أنها كانت مطمئنة له.
وأضافت "رياض"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة عن مهرجان الجونة، الجمعة، على قناة "ON" الفضائية، أنها عندما قالت لأنغام أنهما سيتزوجان، ردت عليها قائلة: "طالما خدتوا القرار اتوكلوا على الله".
وأشارت إلى أنه اعترف لها بحبه أثناء محادثة على "واتساب"، وقال لها: "I Love You".
من جانبه، قال الشرنوبي، إنه تعرف عليها قبل أن يحبها بفترة طويلة، والتقى معها أثناء تصوير أغنية مهرجان الجونة العام قبل الماضي، ولم يحدث أي شيء بينهما، معقبا: "هي بتبقى دكر أوي في الشغل، ومفيش حاجة لفتت نظري لما شفتها أول مرة".
وتابع، أنهما التقيا مرة أخرى في الساحل، وتعرف عليها، وبعدها أحبها وأخبرها بحقيقة مشاعرها، بعد شهر من خروجهما سويًا.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة محمد الشرنوبي: اعترف لي بحبه على الواتس.. ويرد: بتبقى دكر في الشغل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.