زوجة محمد الشرنوبي: اعترف لي بحبه على الواتس.. ويرد: بتبقى دكر في الشغل

علاقات و مجتمع

قالت راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوني، إنها تعتبر الفنانة أنغام مثل أختها الكبرى، وصديقتها، ونصحتها قبل زواجها من "الشرنوبي"، لافتة إلى أنها كانت مطمئنة له.

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وأضافت "رياض"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة عن مهرجان الجونة، الجمعة، على قناة "ON" الفضائية، أنها عندما قالت لأنغام أنهما سيتزوجان، ردت عليها قائلة: "طالما خدتوا القرار اتوكلوا على الله".

وأشارت إلى أنه اعترف لها بحبه أثناء محادثة على "واتساب"، وقال لها: "I Love You".

من جانبه، قال الشرنوبي، إنه تعرف عليها قبل أن يحبها بفترة طويلة، والتقى معها أثناء تصوير أغنية مهرجان الجونة العام قبل الماضي، ولم يحدث أي شيء بينهما، معقبا: "هي بتبقى دكر أوي في الشغل، ومفيش حاجة لفتت نظري لما شفتها أول مرة".

وتابع، أنهما التقيا مرة أخرى في الساحل، وتعرف عليها، وبعدها أحبها وأخبرها بحقيقة مشاعرها، بعد شهر من خروجهما سويًا.