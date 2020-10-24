مصممة أزياء: أفضل إطلالات الجونة ياسمين صبري والأسوأ هبة السيسي

لايف ستايل

تحولت ريد كاربت مهرجان الجونة إلى ديفيليه تألقت فيه نجمات السينمات بإطلالاتهن المختلفة.

وقالت مصممة الأزياء ماجدة داغر إن إطلالات معظم الفنانات هذا العام في مهرجان الجونة تتمتع بالأناقة، ومن أفضل الإطلالات هي جومانا مراد وياسمين صبري التي تألقت بفستان أزرق بسيط، ريم مصطفى وأروى جودة فيه رقة وعدم مبالغة وفساتينهم مريحة للعين، وبالنسبة لإلهام شاهين وهالة صدقي فالفساتين مناسبة لقوامهما، أما يسرا رغم أن الفستان ليس ملفتا إلا أنه مريح جدا في الحركة.

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وأضافت داغر: أما فستان ليلى علوي فلم تُوفق هذه المرة في الاختيار، الفستان رايح في "سكة البلدي"، وشيرين رضا لطيفة لكن إطلالتها السابقة أفضل، أما أمينة خليل كانت رقيقة وأيضا منة شلبي كانت جميلة جدا، ورانيا يوسف فستانها ناعم لكن ضيع ملامح جسمها.

وتابعت داغر: من أسوأ الإطلالات من وجهة نظري هبة السيسي وأفضلها ياسمين صبري.

وكان مهرجان الجونة السينمائي قد أعلن عن ملصق دورته الرابعة، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 23 لـ31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

فيما صرح انتشال التميمي مدير المهرجان: "ما أروع التواجد في ريفييرا البحر الأحمر الملهمة للعقول والحواس، والتي تخلق تجربة ممتعة في حب السينما. هذا العام، هوية المهرجان مليئة بالألوان المبهجة والعناصر الثقافية المنوعة، المتناغمة فيما بينها من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم بينما تُعمل مدينة الجونة سحرها، وتكشف عن أحدث مساحاتها الفنية مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة".

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.