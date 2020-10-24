الامارات | المباحث الكويتية تقبض على قيادي تربوي أفسد حياة زملائه بحسابات وهمية

شكرا لقرائتكم خبر عن المباحث الكويتية تقبض على قيادي تربوي أفسد حياة زملائه بحسابات وهمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت مباحث الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، أخيراً، من ضبط قيادي في وزارة التربية، يعمل مدير إدارة في قطاع المناهج، بتهمة إدارة عدة حسابات وهمية تسيء إلى قيادات الوزارة.

وحسب صحيفة «القبس» الكويتية، فإن عدداً كبيراً من القياديين والمراقبين والمسؤولين في وزارة التربية بالكويت تقدموا ببلاغات تجاوزت 20 قضية، ضد حساب وهمي سبب لهم العديد من المشاكل في العمل، وأساء إلى سمعتهم الشخصية، حتى وصل الأمر إلى انفصال بعضهم عن زوجاتهم، وتدمير حياتهم الأسرية، فقام فريق من رجال المباحث بالتفرغ والعمل ليل نهار على مراقبة الحسابات، حتى توصلوا إلى صاحب الحساب، وكانت الصدمة الكبرى عندما تبين أنه قيادي بالوزارة، ويضرب رموزها وقياداتها وموظفيها ويستغل منصبه في إشعال الفتنة بينهم.

وأضافت المصادر أن رجال المباحث الكويتية استصدروا إذناً من النيابة، وكمنوا للمتهم فضبطوه، وبتفتيش مركبته عُثر على 3 هواتف يستخدمها في إدارة الحسابات الوهمية، فجرت مصادرة وتحريز الأجهزة، واقتياده إلى مكتب التحقيق، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة على ذمة أكثر من 20 قضية.

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