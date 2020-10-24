شاهد.. أبرز إطلالات النجمات في اليوم الأول من مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

انطلقت فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

وتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان بإطلالات خطفت الأنظار بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.

1- هالة صدقي:

طلّت الفنان هالة صدقي بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء، إذ ارتدت فستانا أوف شولدر جراي لامع به خطوط سيلفر عشوائية، وبه أكمام شفافة، وفتحة قصيرة من عند الساق.

2- لبلبة:

تألقت الفنانة لبلبة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستاناً باللون الأبيض المطرز بالذهبي اللامع والأسود، بأكمام وقصة صدر شفافة من التل الأبيض المطرز، وكلاتش باللون الذهبي اللامع، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر القصير المعتادة للبلبة، وأقراط باللون الذهبي.

3- منة شلبي:

طلّت النجمة منة شلبي بفستان طويل باللون الفضي مزود بخطوط ذهبي دون أكمام، مفتوح عند منطقة الصدر، ونسقت معه إكسسوارات أنيقة وهادئة، إذ ارتدت مجموعة أساور وخاتم وحلق، واعتمدت مكياجا هادئا، وتسريحة شعر بسيطة كعكة.

4- عائشة بن أحمد:

تألقت الفنانة عائشة بن أحمد، بفستان طويل باللون الأسود دون أكمام، ونسقت مع إطلالتها إكسسورات أنيقة وهادئة، إذ ارتدت حلق وخاتم، واعتمدت مكياجا هادئا مع تسريحة شعر ذيل الحصان تناسبت مع أجواء السجادة الحمراء.

5- غادة عادل:

طلّت الفنانة غادة عادل بفستان فوشيا طويل لامع، ونسقت معه إكسسوارات بسيطة بكوليه الماس، وأمسكت بيدها كلوتش أبيض به ستراسات.

6- ريا أبي راشد

خطفت الإعلامية ريا أبي راشد الأنظار على السجادة الحمراء، بفستان أنيق زيتي لامع أبرز رشاقة قوامها، اعتمد على تصميم كروازيه من عند الصدر، ونسقت معه إكسسوارات بسيطة اقتصرت على طقم فضي احتوى على كوليه وحلق.

7- أمينة خليل:

ارتدت الفنانة أمينة خليل فستانا باللون الأبيض من الدانتيل، بقصة صدر على شكل حرف v وصيحة الكت، والفستان مُقسم لقطعتين حيث مزود بإكستنشن منفوش من عند منطقة الخصر، ومنسدل من الأسفل بفتحة ساق طويلة.

كما اعتمدت إكسسوارات باللون الأخضر، أقراط طويلة مربعة، وخاتم بنفس اللون، واعتمدت نفس اللون في المكياج، وتميزت تسريحة الشعر بالبساطة حيث اعتمدت الشعر الملموم من الخلف.

8- يسرا:

ارتدت الفنانة القديرة يسرا فستانا طويلا باللون الأحمر دون أكمام، جذبت به أنظار الحضور. ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي، وارتدت حلق باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا هادئا مع تسريحة شعر الويفي تناسبت مع أجواء السجادة الحمراء.

9- بشرى:

طلت الفنانة بشرى بفستان سماوي سيلفر طويل بأكمام منتفخة وممسوكة من عند المعصم، وتميز الفستان بأنه مزود بإكستنيشن طويل، وارتدت حلق وكوليه بنفس لون الفستان، مع تسريحة شعر غير متكلفة.

10-علا أحمد:

ارتدت الفنانة علا أحمد، فستانا طويلا كب باللون المسطردة، ويتميز بفتحة ساق عند القدم مميز جذبت به أنظار الحضور، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها كيرلي تناسبت مع أجواء السجادة الحمراء.

11- روجينا:

ارتدت روجينا فستانا نبيتي ستان كب، وضيق من أعلى وممسوك من عند الوسط وينتهي بتصميم منفوش من أسفل، وتميز الفستان أن به جزء لامع من عند الصدر، ما أعطى له أناقة.

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12-آيتن عامر:

أما الفنانة آيتن عامر فطلت بفستان أوف شولدر ذهبي لامع، وممسوك من المنتصف وبه قصة أنيقة، أبرزت رشاقتها وأنوثتها.

13- كندة علوش:

طلّت كندة بفستان طويل باللون المسطردة المميز، جذبت به أنظار الحضور، حيث أبرز رشاقة قوامها وزاد من أنوثتها، ونسقت معه حقيبة صغيرة بدت مناسبة جدا للفستان.

واعتمدت كندة مكياجا بسيطا، وتركت شعرها منسدلا يناسبت أجواء السجادة الحمراء، أما زوجها الفنان عمرو يوسف ارتدى بدلة باللون الأسود.

14-شيرين رضا:

ارتدت فستانا باللون الأسود مزركش ومزين بالشراشيب اللامعة الملونة، بإكستنشن على شكل جناحات باللون الأسود مطعّمة بالشراشيب، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر ابشكل ضفائر منسدلا على الجانبين.

15- ياسمين صبري:

ارتدت ياسمين فستانا باللون الأزرق الملكي، مليئا بالفصوص والاستراسات اللامعة، وبه حزام في المنتصف، ونسقت معه كوليه سيلفر، وأمسكت بيدها حقيبة صغيرة سوداء.

16- تارا عماد:

ارتدت فستانا أسود طويل، واختارت أن يكون طويل أوف شولدر، بأكمام على شكل شبكة، وتسريحة بسيطة، إذ جمعت خصلات شعرها الأسود على شكل كحكة، وارتدت حلقة وكوليه باللون السيلفر.

17- ميس حمدان:

ارتدت فستانا باللون الأسود بقصة الأميرات بقماشة ميتاليك من فوق ونفوش من تحت، نسقت معه حذاء أسود، واعتمدت مكياجا ترابيا لإظهار جمال عيونها.

18-رانيا يوسف:

ظهرت بفستان لامعا باللون السيمون، عاري الصدر وبه فتحة طويلة من عند الساق.

19- بوسي شلبي:

ظهرت وهي ترتدي فستان ساتان نبيتي، كب من أعلى ومنفوش من أسفل، وتميز الفستان بالنقوش البارزة بدرجة أفتح من لون الفستان، وبه فتحة طويلة من عند الساق. ونسقت مع الفستان حقيبة مختلفة على شكل نجمة، وارتدت كوليه سيلفر به فص نبيتي بالمنتصف.

20- مي سليم:

ارتدت فستانا سيمون مفتوح من عند الصدر، وبه استراسات باللون السيلفر، ونفس الاستراس موجود على الجنب من أسفل، واعتمدت على عمل ذيل حصان كتسريحة شعر لها، وارتدت كوليه ماسي أنيق بدى مناسب مع الفستان.

21- إيمان العاصي:

ارتدت " فستاناً طويلاً باللون الأبيض، بصيحة off should، وجاء التصميم بقصة ضيقة، وزين بالريش من الأسفل، واختارت تصفيفه الشعر المرفوع مع تاج بسيط ومكياجا ناعماً بألوان النيود.

22- جوامانا مراد:

ارتدت فستانا ميتاليك، بخليط من اللونين الأوف وايت والأصفر، وتميز الفستان بأنه طويل وبوجود الاستراسات والكشاكش، واعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية بخصلات شعرها الأسود.

23- هيلدا خليفة:

ارتدت فستانا أخضر أنيق، بقصة مفتوحة من عند منطقة الصدر وفتحة ساق جريئة، وزينت بحزام أسود في المنتصف ما أبرز رشاقة قوامها ونسقت معه حذاء أسود، واعتمدت على وضع مكياج هادئ وبسيط أبرز ملامحها الرقيقة.