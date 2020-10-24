5 لقطات تحدث لأول مرة في مهرجان الجونة.. كمامة وأطفال ولاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

انطلقت فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وشهدت حفل الافتتاح لقطات تحدث للمرة الأولى، مقارنة بالدورات الثلاثة السابقة، نرصدها لكم خلال السطور التالية:

1- كمامات

ارتدى عدد من النجوم والنجمات الكمامات الطبية والأخرى المطرّزة لتتناسب مع نفس ألوان ملابسهم، ومن أبرز الفنانات اللاتي ارتدن الكمامة على الفستان، الفنانة بشرا والفنانة أسيل عمران، وحرص أيضًا الفنان سمير صبري على ارتداء الكمامة.

2- مطهرات

كما حرص العديد من النجوم على الاستعانة بالمطهر الحكولي لتطهير الأيدي، بين الحين والآخر، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

3- التباعد الاجتماعي

يُطبق القائمون وحضور مهرجان الجونة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، من أجل الوقاية منع انتقال عدوى فيروس كورونا، ولعل أهمها التباعد الاجتماعي، إذ كانت ترك النجوم مسافة متر بينهم وبين المذيعين وهو ما ظهر جليا على الشاشة.

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4- وجود أطفال الفنانين

للمرة الأولى، تشهد السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، حضور الأطفال أبناء الفنانين، وهم طفلي الفنان آسر ياسين الذي طلّ رفقة زوجته وطفلية في لطقة منفردة وصفها بأنها تأريخ له وستصبح ذكرى جميلة لطفليه.

5- وجود لاعب كرة قدم

الاهتمام بالمهرجانات الفنية يقتصر في الغالب على الفنانين، لكن مهرجان الجونة شهد للمرة الأولى حضور لاعب الكرة المصري السابق محمد زيدان رفقة زوجته ميناس.

من المعروف هو اهتمام المهرجان بالسنما وشئونها والفنانين، ولكن شهد لأول مرة وجود لاعب الكرة العالمي محمد زيدان برفقة زوجته على الريد كاربت.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.