"دا جمال محتاج ترجمة".. فنانة قلبت "السوشيال" بإطلالاتها في افتتاح الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

انطلقت فعاليات فعاليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور عدد كبير من النجوم والنجمات، وتألق عدد كبير من الفنانات على الريد كاربت بفساتينهن الجذابة.

وتألقت النجمات كي تخطف الأنظار بإطلالاتهن على السجادة الحمراء، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختاروا الأفضل خلال أول يوم للمهرجان، وهي الفنانة ريم مصطفى.

وفور انتهاء فعاليات اليوم الأول من المهرجان، تصدر اسم الفنانة ريم مصطفى، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" بعد أن خطفت الأنظار في ظهورها بالافتتاح، بفستان مميز أظهر جمالها وأنوثتها.

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وارتدت ريم فستاناً طويلاً، أوف وايت مائل للبيج بقصة واسعة مستقيمة مع قصة صدر جريئة، وجاء الفستان بتصميم ناعم، واختارت تصفيفة شعر ويفي مع ماكياجًا ترابيا بألوان النيود، وتركت شعرها الأصفر منسدلا على كتفها، واعتمدت مكياج ترابي ناعم لإبراز جمال بشرتها.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور للفنانة، وجاءت أبرز التعليقات: "دا جمال محتاج ترجمة"، وعلق آخر: "حد يبعتلي تويتر بتاعها ... إزاي مش عاملها فلو لحد دلوقتي".

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.